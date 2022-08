Yuri en nuevo escándalo al decir que los hombres se están acabando en todo el mundo

A Yuri de 58 años de edad, le llueve sobre mojado y es que ahora ha sido muy criticada en redes sociales al decir en uno de sus conciertos que ya se estaban acabando los hombres, haciendo hincapié a Ricky Martin, por lo que dicha declaración causó el enojo de la comunidad LGBT quien está en guerra con ella.

Y es que muchos no tomaron de la mejor manera el chiste que lanzó Yuri quien dijo que lleva varios años haciéndolo, pero asegura que lo tomaron como arma en su contra, pues como se dijo anteriormente, la comunidad LGBT ya tiene en su contra varias declaraciones que ha realizado, pero eso la tiene sin cuidado.

"Eso lo he dicho hace ocho años, pero como ahorita he dicho que soy gordofobica, mamofobica, ideofobica todo lo que termina en fóbica todo lo agarran para eso, porque Ricky Martin está guapísimo", dijo la intérprete de la Maldita Primavera dejando en claro que una vez más no le importa lo que diga de ella, pues no tiene problemas con nadie.

Para quienes no lo saben otra de las cosas por las que la cantante ha causado polémica es que en un par de ocasiones ha metido su religión en asuntos relacionados con el espectáculo, algo que también ha causado polémica en redes sociales, ya que no les gusta que la rubia mezcle sus creencias con su público.

"Aunque a la comunidad no le guste es así, creo, yo no es un comentario homofóbico, y todos tenemos libertad de expresar lo que pensamos", "Y aunque fuera verdad que no vende ni lo va a decir, ojalá de verdad la comunidad no vaya a sus conciertos", "Solamente porque ella no este de acuerdo con lo que practican los gays, así como a algunos, gays no les gusta ir a la iglesia por ejemplo", escriben las redes.

Cabe mencionar que Yuri a pesar de las polémicas, ha salido con la frente en alto, pues las ha sabido afrontar, dejando en claro que no hay nada que la intimide, además está feliz de todo lo que ha logrado con varios años de carrera.