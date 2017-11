Yuri es una mujer "perdida"; mira qué famoso lo asegura...

Yuri sigue en el ojo del huracán, tras causar controversia al realizar fuertes declaraciones al periodista Camilo Egaña, presentador de CNN en Español en donde confirmó que está en contra de que las parejas del mismo sexo adopten niños. Tras su declaración, la comunidad gay se le fue encima.

“Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable", señala la cantante.

Y la situación se puso candente, una vez que la jarocha habló de su "instructivo de vida".

"Mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana, y así como la gente lo hace, y la gente apoya, y yo los respeto, no los juzgo, yo no soy ese tipo de persona, obviamente en México (no estoy de acuerdo con la adopción), porque vuelvo a repetir hay mucho burling, como dicen los chavos hay mucho burling”, explicó la intérprete de éxitos como "Aire".

Según reseñan distintos portales de noticias, la jarocha afirmó que no es nadie para juzgar y dejó en claro que no es homofóbica, todo parece indicar que no todos quedaron satisfechos con su explicación.

Tal es el caso de actor y conductor Mauricio Mejía quien mandó un duro mensaje a la intérprete tachándola de “perdida” e hipócrita.

“Yuri tú adoptaste y estabas más “perdida” en tu vida que nadie. ¿Y tú si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo”.

Esto opina Yuri de la adopción de niños por parejas homosexuales

“Que yo no esté de acuerdo no quiere decir que soy homofóbica”, dice la cantante mexicana Yuri al explicar su postura acerca de la adopción de niños por parejas homoparentales.

Hasta este momento Yuri no ha respondido a las acusaciones de Mejía.

Sobre Mejía.

Andrés Mauricio Mejía Guzmán, mejor conocido en el medio del espectáculo como Mauricio Mejía es un actor y estilista mexicano, nacido el 26 de mayo de 1982 en Ixtapan de la sal, en el Estado de México.

Según información en su biografía, el día 25 septiembre de 2015 hizo pública su homosexualidad.

Actualmente se vive en Chicago, Estados Unidos, y trabaja en la parte administrativa de una cadena de estéticas en Waukegan, Illinois donde el mismo corta y pinta el cabello.

Se le ha visto actuar en telenovelas como "Cosita linda", "Corazón indomable", "Un refugio para el amor", "Ni contigo, ni sin ti" y "Mar de amor", entre otras.

También ha hecho teatro, y en ha actuado en obras como "Las heridas del viento", "Aventurera" y "El enfermo imaginario".

TE PUEDE INTERESAR.

Denisse Franco, esto opina de su salida del Miss Universo.

La representante de México se muestra orgullosa de su participación, pero deja entrever que las cosas no fueron muy bien con la exmiss universo Lupita Jones

Se llegó el gran día, hoy es Miss Universo 2017!! Quiero darles mi agradecimiento a todas las personas que desde el principio me brindaron su apoyo, gracias en verdad por todo lo que recibí de ustedes!! Esta noche dejaré todo en el escenario y lo haré feliz y orgullosa de ser Mexicana!! Coordinación de moda: Joseph García Vestido: Alberto Scaal Foto: Jorge Núñez MUA: Ivan Fernandez Peinado: Caro Monarres hair (Vestido morado) cinto: Yordano García Medel Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 1:09 PST

Denisse Franco, originaria de Sinaloa y representante de México en Miss Universo 2017, quedó fuera del concurso de belleza que se celebró la noche del domingo en vivo desde Estados Unidos.

La modelo de 19 años representó a México en el máximo certamen de belleza a nivel internacional, Miss Universo 2017.

De conseguir la corona, Franco se hubiera posicionado como la tercera mexicana en recibir el reconocimiento del máximo certamen de belleza a nivel internacional, sin embargo la mexicana no pudo colocarse en el grupo de 16 semifinalistas del concurso.

SUS PALABRAS DESPUÉS DEL CONCURSO

En sus primeras palabras después de quedar fuera de la competencia, la mexicana afirmó que dio lo mejor de sí, que los resultados no fueron los esperados, pero que se divirtió mucho.

"Hice muchas amistades, y yo sé que eso es lo más importante".

Loved this photoshoot❤️ Which kind of hairstyle do you like more? Straight or wavy @yamamayofficial Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 24 de Nov de 2017 a la(s) 6:03 PST

En la conferencia donde dio sus punto de vista sobre el evento le preguntaron sobre lo que 'falló', y enfática dijo:

"Nada, yo dí lo mejor de mí... y creo que si yo fuera jurado, yo me hubiera dado un diez", afirmó riendo.

Hoy sabremos si Denisse logrará su sueño de ser coronada como Miss Universo , ¡no te pierdas la transmisión a las 6:00 pm! pic.twitter.com/fU7CDoWe8e — Azteca Trece (@AztecaTrece) 26 de noviembre de 2017

Le preguntaron qué seguía para ella:

"Muchísimas cosas... yo creo que cuando se cierra una puerta, se abre una venta; así que creo que vienen muchas cosas por delante".

No se olviden de seguir votando recuerden que solamente serán 4 participantes de América y entrará la que tenga mas votos ������������ VAMOS MÉXICOOOOO❤️ Yo ya estoy poniendo de mi parte representandolos con todo el corazón, el amor que le tengo a mi país y a mi gente�� Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 1:31 PST "¿Has hablado con Lupita Jones?", le cuestionaron.

Y la sinaloense, de manera un poco cortante respondió:

"Yo no he hablado con la señora...", y se voltea hacia otro lado.

La joven colabora con la organización Smile Train que brinda apoyo a personas de paladar y labio hendido, asimismo trabaja en estrecha colaboración con una organización benéfica en la que puede visitar a niños maltratados en sus hogares de acogida.

Según su perfil en Miss Universe , está agradecida de poder brindar a los niños información y asistencia sobre su salud y autoestima.

Aquí el traje completo❤️ Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 9:04 PST

Recién graduada de la preparatoria, la competidora de Miss Universo tiene planeado titularse en medicina para después poder especializarse en ginecología.

LO QUE HABÍA DICHO...

La mexicana no pasó la eliminatoria por región, desafortunadamente.

"Las cosas se pueden lograr cuando tienes fe en ti mismo. Los límites están en la mente, y si no te los pones, puedes llegar adonde te lo propongas", valoró la candidata de Sinaloa previo a la competencia. Mi parte favorita de Miss Universo... Representar a una gran mujer, digna de admirarse, una mexicana que dejo huella en los corazones de un mundo entero, guerrera, valiente. Estoy orgullosa de llevar mis raíces a donde sea que vaya. Te amo México, lleno de color, de alegría, de gente que lo da todo por su patria. Haber elegido este traje típico inspirado en Frida Kahlo es una de las mejores decisiones que he tomado❤️ Gracias Fernando Lopez por tu dedicacion, tiempo y trabajo a este bellísimo traje. #phvegas BTW: mi parte favorita de maquillarme como Frida fue hacerme mis cejas�� Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 7:44 PST

Las representantes de Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Brasil y Canadá son las representantes de América que pasaron a la primera ronda de finalistas de Miss Universo.

Las concursantes de España, Irlanda, Croacia, Gran Bretaña, Tailandia, Sri Lanka, Ghana, Sudáfrica, también fueron anunciadas entre las 16 finalistas desde el Planet Hollywood en Las Vegas donde se elegiría a la sucesora de Miss Universo Iris Mittenaere, quien es originaria de Francia.

Hoy, las 6 de la tarde, te esperamos por @AztecaTrece en la transmisión de Miss Universo, en vivo, desde Las Vegas. Nuestra representante tiene grandes posibilidades. pic.twitter.com/24PKMmBUFw — Alberto Ciurana (@AlbertoCiurana) 26 de noviembre de 2017

Por primera vez las concursantes fueron separadas en grupos de acuerdo a su región geográfica: América, Europa, y África-Asia Pacífico.