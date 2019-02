Yuri explota con periodista por malinterpretar lo que dijo de Yalitza

Yuri estalló en plena rueda de prensa y es que mientras era entrevistada por la gira que hará con el grupo Pandora, un periodista le preguntó sobre las declaraciones que fueron sacadas de contexto sobre Yalitza Aparicio, por lo que muy enojada les contestó lo siguiente:

"¿Eres periodista?, ¿viste bien la nota? no la viste corazón, un periodista tiene que informarse de lo que va a preguntar, de eso no te voy a contestar y no vengo aquí hablar de nadie nunca más, y lo voy a decir públicamente, voy hablar de nadie", expresó Yuri.

Por si fuera poco la veracruzana no se quedó callada y siguió dejando bien claro que tanto su personalidad, como su religión la han enseñado a no hablar mal de las personas.

"Por que yo soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes para destruir a la gente, no señor el cristianismo no nomas se dice, se vive okey corazón, esa pregunta no te la voy a contestar...", expresó.

"Yo creo que contesto cómo debió contestar no soy fan de Yuri pero por primera vez muy bien".

"Los mexicanos no ocupamos enemigos solitos nos tragamos".