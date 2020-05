Yuri le entra por primera vez a la música urbana

Yuri lanzó este martes la canción "Todo el año" junto al puertorriqueño Nio García, demostrando que no tiene miedo a ningún estilo y dejándose llevar en esta ocasión por la música urbana, dijo en una entrevista con Efe la artista mexicana.

"Me encanta la música urbana y desde hace tiempo quería hacer alguna colaboración. No es perreo, es un reguetón suave que me encanta", detalló.

Yuri tenía en mente una colaboración con algún músico urbano y cuando consiguió una canción de un compositor venezolano, le puso voz y junto a su agente encontraron a Nio García, quien, explicó, "tiene una carrera pequeña pero sustanciosa".

Tanto es así que en 2017 el artista participó en la exitosa "Te boté" junto a artistas de la talla de Jennifer López o Wisin y Yandel.

García es digno de la admiración de Yuri, quien explicó que le encanta "la idea de trabajar con gente joven" de diversos estilos.

"Lo hago por diversión, no porque me quiera meter al género. Yo sé que lo mío son las baladas y el pop", añadió.

La cantante explicó que siempre hace lo que quiere, por eso se le ha visto explorar géneros tan diversos como rock, música de banda o jazz a lo largo de su trayectoria de 44 años en la música.

Asimismo, ella sabe que esta versatilidad es lo que hace que sus seguidores sean fieles a ella, a la vez que personas que no la escuchaban se animen a hacerlo y así se mantenga vigente a pesar del paso del tiempo.

En el caso de esta canción, Yuri luce casi irreconocible con un estilo desenfadado, sensual y moderno ya que ella misma buscó inspiración en reguetoneras que admira -Natti Natasha o Karol G, citó- y le dio su propio toque.

Con esto se puede ver una vez más la creatividad de la cantante, quien también publicó recientemente en su perfil de Instagram varias fotos caracterizada como el sombrerero de "Alicia en país de las maravillas" (2010) de Tim Burton.

"(Lo hice) porque estoy loca y me identifico con el personaje. Los personajes que estoy sacando son fruto de que no tuve infancia y me encanta darle rienda suelta a la imaginación. Creo que los artistas tenemos deber distraer y divertir en esta época", expresó.

Y eso está haciendo durante la cuarentena, tiempo en el que está siendo muy activa en redes. El pasado viernes hizo un concierto en vivo y le pidió a sus seguidores que se vistieran de gala para la ocasión.

POSITIVIDAD Y FE

Esto fue una de las muchas muestras de la positividad de Yuri, quien consideró que consigue mantenerse siempre en pie gracias a la fe, que es su "gasolina".

"Dios me da paz para estos momentos tan difíciles. Me da la sabiduría de qué hacer y qué poner en redes. Dios me inspira a darle alegría a mi gente y a mi público", explicó la cantante, quien desde la década de 1990 mostró su lado cristiano e incluso publicó discos de alabanza.

Gracias a su fe y a su perseverancia ha superado los momentos complejos de su vida y en esta situación en la que la ciudadanía permanece en casa para evitar que aumenten los contagios del coronavirus, se siente como "león enjaulado" pero consigue llevarlo bien.

La cantante de temas como "El apagón" o "La maldita primavera", ha cancelado sus próximos conciertos y es consciente de las dificultades por las que está pasando el mundo del espectáculo en concreto y todo el mundo en general.

Sin embargo, después de 29 discos de estudio, innumerables éxitos y el reconocimiento de Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con un Premio Grammy a la excelencia musical, la veracruzana se siente agradecida por una larga carrera y convencida de que México superará la crisis.

Te puede interesar

Cady Groves es encontrada sin vida tras reveladores mensajes en redes

Esposa de Yoshio revela que doctores no ven mejoría en el cantante

¿Por qué dicen que Tano Elizalde traicionó a su primo Valentín Elizalde?