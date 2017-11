Yuri opina esto sobre parejas homosexuales que adoptan niños

La veracruzana Yuri comentó en una entrevista su sentir ante el tema de la adopción de niños por parte de las parejas del mismo sexo.

Ante esto, cabe recordar que Sebastián Ligarde comentó que junto a su esposo Jorge López Lira, comenzarán el proceso de adopción de un joven de 25 años al que ya lo consideran como un “hijo”, porque lleva cinco años viviendo con ellos.

El joven inmigrante que Sebastián Ligarde quiere adoptar.

El actor, quien radica en la Unión Americana y que ha participado en telenovelas como Salomé y María la del Barrio, declaró a Ventaneando que el chico se llama Luis Ponciano y es originario de Michoacán.

Pero ahora, la cantante mexicana Yuri ha dado de qué hablar cuando opinó en una entrevista para CNN sobre el tema de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

Dejé de defenderme cuando aprendí que Dios es mi ABOGADO #diosesbueno #diosesjusto #quiencontrami #confiar #descansarenel #fe Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 1:17 PDT

La llaman homofóbica

"Que yo no esté de acuerdo no quiere decir que soy homofóbica", dice la cantante mexicana Yuri al explicar su postura acerca de la adopción de niños por parejas homosexuales en entrevista con Camilo Egaña.

“Quiero ser muy clara y así agarro al toro por los cuernos... A mi punto de vista porque todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, que yo no esté de acuerdo no quiere decir que soy homofóbica, porque se me nombró cómo homofóbica...” deja muy en claro la talentosa cantante en la entrevista con Camilo Egaña y explica su postura sobre la adopción de niños por parejas homosexuales.

Yuri en entrevista con Camilo Egaña. Foto: CNN Español

“¿Por qué no soy homofóbica?”, dice Yuri mientras Camilo la interrumpe contestando: “pero tu has apoyado a los gays en muchos eventos”

Y en los siguientes segundos la mexicana expresa con seguridad todo su sentir sobre esta situación controversial en México.

En la entrevista también habló sobre su experiencia con el acoso sexual y otros aspectos que quizás no se conocían de Yuri.

#Gracias a todos por su cariño y por estar con #lavozméxico @lavozmexico en su inicio #alegria #Diosesbueno #amor @maluma @laurapausini @carlosvives Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 3:15 PDT

En otra ocasión

Video: Yuri no aguantó y rompió en llanto durante show

El pasado 17 de noviembre la cantante Yuri realizó tremendo concierto en el Auditorio Nacional con su gira "Tan cerquita".

El concierto el cual duró dos horas fue muy bien recibido por el público y es que la jarocha deleito con sus grandes éxitos "Es ella más que yo", canción con la que abrió su show.

La veracruzana pese al éxito que tuvo su show se mostró muy sensible ya que a punto de cumplir 40 años de trayectoria no ha ganado un Grammy pero se siente feliz de que su público no le ha fallado por cuatro décadas.

"Para mí sería algo muy hermoso que algún día me reconocieran, pero para mí quiero que sepan algo, ustedes saben que yo soy neta, a veces se enojan conmigo, pero yo no tengo que ir a Las Vegas para encontrar un reconocimiento, mi premio está aquí, son ustedes, estos (los aplausos) son mis Grammy, mi disco de oro, esto es lo que yo me llevo, el cariño, el reconocimiento, muchas gracias, me hacen muy feliz" expresó entre lágrimas.