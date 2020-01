Yuri presume su rostro sin cirugías

La cantante Yuri, originaria de Veracruz y quien tiene 55 años de edad, dice que se siente orgullosa de su rostro, el cual está libre de cirugías, y también asegura que las mujerse que se hacen "arreglitos estéticos" es por falta de autoestima.

Yuri , intérprete de éxitos musicales como Detrás de mi ventana y El apagón, en entrevista con Agencia Reforma que se vale hacerse todo tipo de arreglos, si se requieren, más los artistas porque ocupan estar y verse bien para su público.

Pero si se abusa de las cirugías o arreglitos, Yuri es de las personas que piensa que los rostros de las personas pueden convertirse en otros, definitivamente.

Y también opina que cuando una mujer exagera en cambiar su físico, es, quizá en parte, por falta de autoestima.

Cuando la mujer es insegura, automáticamente dice: ‘Yo quiero más aquí, más acá, inyéctame más aquí, no quiero estar arrugada’. Eso es inseguridad."

Tú ves a Meryl Streep, que está nominada al Óscar, y dices: ‘¿Cómo fue? ¡La vieja no envejece! ¿Qué le pasa? Porque son mujeres seguras“.

Yuri, protagonista de la inolvidable telenovela Volver a empezar, que protagonizó en los años 90 al lado de Chayanne y Fernando Ciangherotti, señala también que hoy en día hay tanta inseguridad, que ella cree que por eso están matando mujeres.

Pégame y mátame, pero no me dejes. A mí un hombre me da una cachetada y yo le volteo el hocico, pero en tres segundos“.