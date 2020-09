Yuri presume traje de baño Fendi de 14 mil pesos

Yuri de 56 años de edad se puso muy coqueta esta mañana pues decidió dejar por un lado el trabajo para disfrutar de un fin de semana tomando el sol con un lujoso traje de baño Fendi, además presumió su bolso de la misma marca.

En un video de poca duración se puede ver a la cantante rubia en un camastro con su traje de baño Fendi en color gris, además de un sombrero y unas gafas de sol, con los cuales derrochó glamour además de sensualidad, ya que Yuri se sigue conservando muy bien y su cuerpazo la delató.

Hasta el momento su video cuenta con más de 22 mil reproducciones, y los comentarios donde le festejan lo sexy que se ve siguen en aumento, ya que la jarocha desató las más bajas pasiones de todos, empezando por su sentado donde su pierna se ve de lo más coqueta.

"Ahaha yo como no tengo límites quiero saber como consigo un traje y una bolsa como los tuyos están divino todo... Guerita", "Un video....Como que no me doy cuenta Saludos Güerita Hermosa!!DTB", "Queee belleza de mujer, Diosa total, guaperris cuerpazo", "Fabulosa te ves con el traje de baño de Fendi", "Manaaa estás espectacular!!! Te quiero", le escribieron a Yuri en la sexy foto.