Yuri propone a Fernanda Castillo para que la personifique en su bioserie y esto contesta ella

México. Yuri declaró que la bioserie de su vida se grabará pronto y propuso a Fernanda Castillo para que la interprete. En entrevista con Ventaneando, la cantante de Maldita primavera se muestra fascinada con dicho proyecto.

Yuri, quien en los años ochenta se cosagró como una de las mejores cantantes mexicanas y se ha mantenido vigente a través de los años, supervisa todo lo relacionado a su bioserie que pronto será una realidad.

Pero la veracruzana, quien tiene actualmente 58 años de edad, cuando le preguntaron qué actriz le gustaría que la interprete en su bioserie, respondió que Fernanda Castillo estaría perfecto, puesto que la considera excelente como actriz.

Ahora Fernanda reacciona a la propuesta de Yuri y también en Ventaneando expresa lo que opina respecto a que la famosa cantante mexicana haya puesto "sus ojos en ella".

“Me siento honradísima de que ella siquiera piense en mí, en un momento lo había escuchado hace un tiempo ya, y dije ‘en mis sueños más floridos, de chavita, escuchado a Yuri, hubiera yo pensado que ella le pareciera yo lo suficiente actriz como para representar su vida’”.

Pero Fernanda confiesa que hasta el momento no ha recibido llamada alguna del equipo de Yuri para ofrecerle o hablarle del proyecto, y reconoce que le encantaría sucediara porque interpretar a Yuri en su bioserie sería un lujo para ella, además un reto profesional como artista.

"Me siento profundamente halagada, es una mujer a la que admiro, que me encanta verla como se reinventa una y otra vez, y como sigue estando cada vez más actual, digo ‘¡Dios mío!, yo no logro eso’, me parece que es impresionante además de que tiene una voz increíble", destaca también Fernanda.

Respecto a su serie, Yuri ha manifestado públicamente en varios programas de televisión que en su bioserie contará toda su verdad, entre ella su paso por las drogas, cómo fue su primer matrimonio con Fernando Iriarte y la adicción al sexo que tuvo en sus años de juventud.

Fernanda, por su parte, es una actriz que poco a poco escaló como tal y aprovechó las oportunidades que le brindaron para actuar en telenovelas como Teresa y Destilando amor, en Televisa, hasta lograr formar parte de la serie El Señor de los Cielos, junto a Rafael Amaya, donde interpretó a Mónica, papel que la consagró y proyectó a nivel internacional.