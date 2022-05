Yuri quiere a Anahí y Fernanda Castillos para que la interpreten en su bioserie

Yuri de 58 años de edad, causó revuelo en Venga la Alegría al revelar que el año que viene podría salir al aire una bioserie acerca de su vida en la cual hubo de todo, pero lo que más llamó la atención es que ya tiene en la mira a quienes la podrían interpretar.

Son Anahí y Fernanda Castillo quienes podrían dar vida en diversas etapas a Yuri a quienes considera no solo mujeres talentosas en su carrera como actrices, sino muy bellas, por lo que ella misma les haría la invitación para que pudieran personificarla, además ya está en pláticas con el productor que armara la historia.

"Las dos están divinas, las dos están bellas mucho más lindas que yo, sí me encantaría cualquiera de ellas dos, digo en diferentes etapas porque Fernanda es un poco más madurita que Anahí, pero las dos son divinas", dijo Yuri sin pelos en la lengua, pues siempre se ha caracterizado por ser muy claridosa.

Aunque asegura que este año no podrá arrancar el proyecto, asegura que el 2023 es un hecho que la bioserie de Yuri salga a la luz donde contará muchos aspectos de su vida, además de diversos personajes que conoció en su ascenso a la fama, el cual no fue nada fácil para la jarocha quien sigue muy vigente en la música.

"Estamos leyendo dentro de dos semanas el primer borrador del primer capítulo que ya me dijo el productor y yo creo que el año que viene haya se hará", dijo Yuri muy segura en sus declaraciones para el matutino.

"Lo bueno que va a contar todo de su vida, su alcoholismo, su promiscuidad, su enfermedad que le impidió tener hijos, como tocó fondo, me gusta porque es transparente!", "Esta serie sí vale la pena ver! Ella sí cuenta todo... no como otras que quieren quedar de blancas palomas! Feliz cumpleaños Yuri, cada vez más bella y joven jaja no le pasan los años!", escriben las redes al saber sobre la bioserie.

Cabe mencionar que la comunidad LGBT ha estado muy resentida con ella debido a diversas acciones que a muchos no les ha gustado.

