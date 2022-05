Yuri responde al supuesto amorío que según tuvo con Raúl Velasco hace años

Desde hace varios años siempre se dijo que la cantante Yuri de 58 años de edad fue algo más que solo amiga de Raúl Velasco, pues desde que han empezado a salir historias, donde el presentador de Siempre en Domingo no era del todo una 'perita en dulce', por lo que por fin habló del tema.

Ay no, nunca en la vida Don Raúl Velasco fue para mí un papá y aparte mi mamá cargaba pistolas por eso le decían ahora sí que le decían Doña ¿cómo se llama? Mamá gallo porque mi mamá siempre cargaba con una pistola en la bolsa y por eso nadie se metía conmigo", dijo Yuri.

Y es que para quienes no lo recuerdan Siempre en Domingo fue plataforma para muchos cantantes de hoy de talla internacional, por lo que Yuri fue una de las artistas que pisó el escenario en varias ocasiones, por lo que han surgido rumores de una supuesta relación, los cuales ella ha negado totalmente, pues se considera una mujer que logró todo por ella misma a base de mucho esfuerzo.

Otra de las cosas por las que Yuri también ha dado de que hablar es que su relación con la comunidad LGBT no es del todo buena, por lo que muchos han criticado su manera de ejercer la religión que practica, pues ha realizado algunos paréntesis que a los miembros no les ha parecido del todo, por lo cual se le han ido en su contra.

A pesar de todo, la intérprete de la Maldita Primavera lejos de empezar una rivalidad, siempre ha dicho que no recuerda haber ofendido a la comunidad, incluso retó con que se sacara un video donde hable mal de ellos, por lo que está en paz con cualquier cosa que se diga de ella respecto a ese tema el cual ya lleva bastante tiempo.

Te puede interesar:

¿Quién no ama a esta mujer? He conocido a varias en firmas y son como bien dice "mamertas" su falta de humildad con pocos años de fama es para ofenderte!", "Me encanta YURI quiero ver ese show la máxima cantante que te canta el ritmo que le pongan, adorada la guerita", escriben las redes.