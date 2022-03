Yuri responde fuerte y claro que nunca ha ofendido a la comunidad LGBT

Yuri de 58 años de edad, ya salió a dar la cara en redes sociales y desmintió que sus conciertos pospuestos en Monterrey se deban por bajas ventas, pues como algunos saben se dijo que la comunidad LGBT se unió para que su gira no tuviera éxito, pues en más de una ocasión la han tachado de homofóbica.

Ahora la cantante mexicana le dijo al programa Hoy que era mentira que la venta de sus boletos estén mal y los pospuso por un compromiso que tiene durante estos meses, ya que formará parte de un reality show del cual no dijo mucho, pero que sí estará un buen tiempo centrada en este nuevo proyecto el cual aseguró será magnífico.

"Eso no es real ya obviamente se pospusieron las fechas y les voy a decir por qué, porque me voy a un reality espectacular que después les diré fuera de México cinco meses a vivir a verdad como les quedó el ojo, pero la gente y sobre todo parte de la comunidad que hay una parte que no me quiere hay una parte que sí me aceptan y todo y yo no tengo nada en contra de ellos y ustedes lo saben", dijo Yuri.

Por si fuera poco la jarocha aseguró que si en algún momento habló mal de la comunidad LGBT, pide que compartan el video donde lo hace, pero asegura que no hay nada comprobado por lo que la tiene sin cuidado lo que se diga de ella ante tanta polémica que viene arrastrando desde hace tiempo.

Nunca hay un video que haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca que me lo pongan a ver, entonces pues a la gente que no me quiere, pues saca eso, dijo la cantante para el programa Hoy.

Como era de esperarse las redes no se quedaron calladas y opinaron sobre las declaraciones de Yuri quien se mostró tranquila a pesar de la polémica que se dice de ella.

"Cómo chingados no, muy cristiana y todo persigue haciendo comentarios discriminatorios!! Los que te quieren son los que trabajan para ti", "muy indignada "la comunidad" pero la discriminación, homofobia, etc que existe entre los mismos gays, bien gracias", escriben las redes.