Yuri sin miedo a los ataques de la comunidad LGBT asegura que no se disculpara

Yuri de 58 años de edad, de nueva cuenta fue interrogada por la prensa acerca de los chismes que la tachan de homofóbica, y es que asegura que no todo, sino un sector de la comunidad LGBT han arremetido contra ella sin tener pruebas de que ella en verdad los haya ofendido como se ha dicho desde hace varios años.

Y es que Yuri asegura que no tiene por qué pedirle disculpas a nadie, pues considera que en efecto no ha ofendido a nadie como se piensa, además la cantante jarocha se dijo curtida de todo lo que se dice de ella, pues no tiene remordimiento de conciencia considerando que está bien con todo mundo.

"No hay ningún programa el que avale el que yo soy como le dicen homofóbica no hay nada, yo nunca he hablado mal de ellos, pero no tengo que pedir disculpas a nadie porque no les he hecho daño en lo absoluto, hay mucha gente en la comunidad que me siguen queriendo y aparte mis conciertos se siguen llenando de gente de la comunidad", dijo Yuri.

Para quienes no lo saben hay algunos videos en redes sociales donde ex fans de Yuri arremeten contra ella e incluso por la religión que practica, pues han cuestionado que esta es uno de los principales motivos por los cuales se sienten ofendidos por la veracruzana, quien siempre trata de estar alejada de los escándalos.

"Es muy respetable la forma de pensar de Yuri. La comunidad quiere imponer a fuerza su forma de pensar. Y que por ser de la comunidad quieren que todos acepten su forma de ser", "Cada uno tenemos maneras de pensar diferente cristianos, católico, musulmán y se tiene que respetar, así como en la comunidad no todos piensan y son iguales algunos buena onda otros trepadores pero no todos son mala onda", escriben las redes.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que también se ha dicho que Yuri no ha llenado las fechas que tenía programada para este año, no se han llenado debido a la misma polémica, por lo que según ha pospuesto conciertos por eso e incluso aseguró que por otras cuestiones laborales cambiaría las fechas.