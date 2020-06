Yuri vende la millonaria mansión que tiene en Miami

La cantante Yuri, quien es originaria de Veracruz y se ha mantenido vigente en la música durante más de cuatro décadas, vende la millonaria mansión que tiene en una zona exclusiva de Miami, Florida, Estados Unidos.

Yuri decidió vender su mansión lujosa que tiene en Miami, según información del programa de televisión Suelta la sopa. Quizá la falta de ingresos a causa de coronavirus COVID-19 afectó a la guapa cantante, y por eso se deshace de ella.

De acuerdo con los expertos, dicha mansión está valuada al menos en medio millón de dólares y en el citado programa destacan que quizá Yuri se esté viendo afectada por la crisis, debido a que no hace conciertos, a causa de la cuarentena por COVID-19.

Puedes leer: Suzy Cortez, de abogada criminalista a la modelo fitness más famosa del mundo



Yuri es una cantante que siempre está sorprendiendo a sus fans con su música y se atreve a experimentar en distintos géneros musicales. Su último tema promocional es "Todo el año", una colaboración al lado de Nio García en el género urbano.

En entrevista con EL DEBATE via Zoom, Yuri explicó que decidió probar suerte en dicho género porque está de moda y ella se atreve a todo musicalmente hablando.

No es que me vaya a dedicar a lo urbano, me encanta el urbano, este tipo de música me gusta mucho, el perreo también me gusta, hay letras con las que no estoy muy de acuerdo, pero en gustos se rompen géneros y yo no me meto en eso."