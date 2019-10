Yuri y Maite pelean por Mijares en escenario de Auditorio Nacional

México.- En su concierto en el Auditorio Nacional como parte de su show "Juntitas" y ante más de 10 mil personas Yuri y Mayte de Pandora, pelearon en pleno escenario por el amor de Mijares, quien tuvo una presentación especial.

La gente al notar la presencia de Mijares comenzaron a solicitar su presencia en el escenario y mientras le colocaban un micrófono al cantante, Yuri hizo una confesión que comenzó la "discusión".

La rubia dijo que Mayte había terminado su relación con Mijares porque pensaba que ella se lo había "bajado", ante el comentario Mayte regresó al escenario para defenderse.

Yuri continuó relatando lo sucedido hace ya varios años. Dijo que todo comenzó en el programa de Adela Micha donde con unos tequilas comenzaron a hablar de esas cosas "y saliste a la luz tú, chulo" le dijo Yuri a Mijares.

"entonces mi queridísima May, que yo no sé que pasó en el pasado, se juntaron sus chicles o no sé la verdad, me dijo ‘es que yo estaba desilusionada con Manuel”, dijo la jarocha.

Agregó que en el programa, Mayte le confesó que alguien le había contado que Mijares andaba con Yuri y eso hizo llorar a Mayte.

Mayte en el escenario respondió a los comentarios de Yuri "A ver, nena, teníamos tres tequilas, aquí no tenemos nada. Vine a defenderme, sigan su canto".

Yuri continuó diciendo "a ver mana, tenemos los mismos gustos, nos casamos con el mismo marido pero relájate, él no fue mío, esto en referencia a Fernando Iriarte con quien estuvo casada de 1988 a 1990.

Ante los comentarios el público comenzó a pedir un beso etre los tres pero Mayte se negó al decir que Mijares no estaba soltero.

Mijares observó todo con una evidente cara sonrojada y sólo se limitó a decir "sabía que no tenía que venir hoy", ante esto el concierto en el Auditorio Nacional continuó para el deleite de los miles de fans que se dieron cita para disfrutar de las maravillosas voces de las estrellas mexicanas.

Las grabaciones de los comentarios fueron grabados y compartidos en cuentas de Instagram donde han generado diversos comentarios.