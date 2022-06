Yuri y la telenovela que hizo con Chayanne en Televisa que marcó una generación

Para quienes no lo saben, la carrera de Yuri de 58 años de edad, ha estado plagada de muchos éxitos, no solo en la industria musical, aunque no lo creas, también tuvo su racha como actriz en las telenovelas mexicanas, una de ellas fue la que hizo a lado de Chayanne en 1994.

Volver a Empezar fue el nombre de la telenovela que hizo Yuri con Chayanne para Televisa a mediados de los noventa, donde ambos ya eran cantantes conocidos, pero en esta ocasión fueron los protagonistas de la historia que marcó toda una generación, ya que estos personajes siempre han sido ídolos hasta la fecha.

Dicha trama dio mucho de que hablar en su época, pues Yuri quien interpreta a Renata una famosa cantante con una vida llena de lujos y acomodada, aunque en el fondo se siente un poco triste, pero esto cambian al conocer a Chayanne quien se interpreta a sí mismo en la trama, por lo que dicha historia de amor tiene que pasar por muchos obstáculos entre ellos la envidia de su hermana, además del amante de este quienes quieren destruir sus carreras.

"Yuri y Chayanne que linda telenovela, hoy la deberían de volver a emitir y sería todo un éxito- Volver a Empezar", "Novela famosa a nivel mundial, acá en Bolivia yo lo veía por telenovelas ase 3 o 2 años atrás me encantaba la mejor época el 94", "Muy buena canción súper pegajosa cuando televisa hacía buenas telenovelas. No como ahora pura basura", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben después de esa telenovela, Yuri siguió con su carrera, pero además no quiso volver a realizar una, pues se casó con Rodrigo Espinoza con quien lleva poco más de 25 años juntos, además prefirió centrarse más en su carrera, la cual sigue siendo muy exitosa.

Cabe mencionar que los problemas también han afectado a la jarocha, pues una de las polémicas más grandes que tiene es con la comunidad LGBT, quien ella misma ha dicho que no entiende el resentimiento que le tienen, pues en algunas entrevistas menciona que nunca les ha dicho nada.