Yuridia anuncia retiro temporal y confiesa padecer fobia social

Yuridia ofreció un exitoso concierto este fin de semana en Mérida, Yucatán. A su regreso a su habitación de hotel la cantante realizó una transmisión en vivo a través de su perfil de Instagram, donde se sinceró con sus miles de fans, donde además dio a conocer que se retiraría de los escenarios de manera indefinida.

También te puede interesar: Yuridia desata los rumores de boda con Matías Aranda

Yuridia, quien posee una de las mejores voces de la industria musical en nuestro país, confesó padecer fobia social y que desde muy pequeña ha sido una persona muy tímida, a quien le da vergüenza todo, le ha costado mucho trabajo interactuar, socializar y mucho más dar entrevistas a los medios de comunicación.

La cantante se quebrantó ante una situación incómoda para ella ocurrida a su llegada al aeropuerto de Mérida. "Típicamente una reportera de Ventaneando se tiró al piso, tipo Neymar, y empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño y la verdad es que no, eso a mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen 'Pancho' para después tener su nota y poder inventarle a la gente y poder contarles algo que no es. Cuando estaba cantando me sentí súper bien y cuando llegué a mi cuarto otra vez me sentí triste por lo que había pasado en el aeropuerto".

Yo sé que ya me ha pasado muchas veces y bueno avisarles que ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver.

"Yo creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor, quiero estar bien, obviamente los quiero por todo lo que me han dado y esta gira estuvo increíble, pero yo ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir", manifestó Yuridia entre lágrimas.

La ex integrante de La Academia recalcó que desde el inicio de su carrera artística ha tenido que lidiar con el bullying, "algo que me ha hecho mucho daño desde que empecé a cantar, por eso yo creo que no me han visto ser la más exitosa del mundo, porque son cosas que yo no he superado todavía y me da mucha pena".

Yo a ustedes quiero darles lo mejor y lo mejor que tengo la verdad es mi voz, pero no puedo fingir ser una persona que no soy, no puedo pararme enfrente de una cámara a dar entrevistas.

Asimismo aseguró ante sus fans conectados a su transmisión en vivo, que lo ocurrido en el aeropuerto con la reportera de Ventaneando, terminó por "destruirla".

"Yo solo quiero que lo sepan, no es nada personal, solamente me cuesta trabajo. Lo que me pasó hoy de verdad me destruyó, como siempre me destruye que digan cosas de mí o que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que desprecie. No sé qué van a decir, esta señora se llevó su nota, obviamente lo van a editar y obviamente van a hablar como siempre han hablado, que para mí es hacer bullying e incitar a la gente que haga lo mismo".