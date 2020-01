Yuridia comparte por qué dejará de cantar durante un año

La cantante Yuridia puede cantar victoria, ya que está libre de problemas fiscales, se informa este día en distintos portales de noticias. Ya arregló su situación legal en cuanto al adeudo con el Servicio de Administración Tributaria.

Yuridia, cantante de éxitos musicales como Ya te olvidé y Amigos no porfavor, fue en la mañana de este viernes a la Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora con motivo de su situación legal en cuanto al adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al final de la sesión, Yuridia comentó que dejará de cantar al menos por un año y dijo lo que hará en este lapso.

Ahora tengo que estudiar para convertirme en contadora y a eso me voy a dedicar ahora, a ser contadora, para que no me vaya tan mal’’.