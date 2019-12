Yuridia defiende a su esposo Matías Aranda de ataques y críticas

La semana pasada la revista TVNotas dio a conocer que la cantante Yuridia y su mánager Matías Aranda se habían casado en secreto en Tepoztlán, Morelos con 150 invitados (sus familiares y amigos más cercanos). Asimismo la revista de espectáculos publicó varias fotografías de dicho enlace matrimonial entre los ex participantes de La Academia. Ante esto la cantante se vio obligada en publicar ella misma una serie de imágenes de su boda.

En redes sociales Yuridia ha sido críticada por haber mantenido su boda en secreto. En Instagram la intérprete le respondió a uno de estos haters, revelando que no fue de su agrado tener que compartir fotos de este momento. "Créanme no es por placer el hecho de que yo esté compartiendo cosas íntimas con ustedes, las comparto porque hay otra gente que sí es oportunista, que sí está ganando dinero de una situación íntima y especial para nosotros".

La esposa de Matías Aranda recalcó:

Yo no quería compartir nada, menos con gente metichona como ustedes, gente ignorante y sobre todo, envidiosa.

Yuridia también salió en defensa de su esposo, pues hubo personas que aseguraron que Matías Aranda tenía la vida resuelta por haberse casado con ella.

Y sí, me molesta que hablen así de mi marido, que estoy segura trabaja más que nosotros tres juntos.

"Por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le vale mil kilos de…el compartir o no, cosas con gente que no conoce".

En un reciente post en su perfil de Instagram, Yuridia expresó junto a una foto donde estaba bailando junto con Matías Aranda, "sigo soñando".