Yuridia fue víctima de acoso sexual: me sentía un animal acorralado, cuando están a punto de matarlo

La cantante mexicana Yuridia publicó una fotografía de su infancia en su feed de Instagram, para revelar haber sufrido acoso sexual en esta etapa de su vida. La ex integrante de la cuarta generación de La Academia, resaltó en su publicación sentirse cómoda hablando de este tema ya que era una sobreviviente. La intérprete de temas como "Ya te olvide", "Amigos no por favor" y muchos más, se suma a la lista de famosas que en las últimas semanas han denunciado haber sido víctimas de acoso y/o abuso sexual, entre ellas las actrices mexicanas Eréndira Ibarra y Natasha Dupeyrón.

Entre los casos denunciados recientemente está el de Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal. En su post Yuridia comentó que así de pequeña era (haciendo referencia a la fotografías que publicó), cuando supo lo que era el acoso sexual (abuso infantil), "no encontré mejor día para contarlo que este: el Día internacional de la mujer".

Me siento cómoda contando esto porque después de todo soy sobreviviente, puedo decir que pude lograr cosas en mi vida y que al final de todo, encontré la paz y la felicidad que los seres humanos, por instinto, buscamos.

Yuridia Francisca Gaxiola Flores, nombre completo de la cantante originaria de Hermosillo, estado de Sonora, México, relató que cuando tenía como cinco o seis años de edad, estaba en casa de una vecina jugando a las muñecas en una habitación. De un momento a otro se quedó sola. La cantante señaló que a dicha habitación entró el hermano de su vecina, "que en ese entonces quizás tenía 18, se bajó los pantalones y mientras me miraba a los ojos y se reía, se comenzó a tocar de forma explicita".

La intérprete de 34 años de edad contó que en ese momento sintió que su corazón estuvo a punto de explotar de lo rápido que latía. No sabía que significaba eso que esta persona estaba haciendo frente a ella, pero si entendía que no era algo bueno.

Me mentí en la cama de abajo en la litera de mi amiga porque él estaba bloqueando la puerta, yo me sentía un animal acorralado, cuando están a punto de matarlo.

"No soy de creer a lo loco en cosas, pero ese día estoy segura que tenía un ángel que me cuidaba pues el hermano mayor de mi vecina se cansó de hacer lo que estaba haciendo, se subió el pantalón y se fue, no me puso ni una mano encima o quizás no alcanzó a hacerlo".

Como muchas mujeres, Yuridia llegó a pensar que lo sucedido había sido su culpa. Foto: Instagram @yuritaflowers

Yuridia manda poderoso mensaje a todas las mujeres

Cuando salió de esa casa, Yuridia se sintió más libre que un pájaro y aunque el daño ya estaba hecho, por naturaleza pensó que así era la vida, que no tenía que contarle a su mamá porque la culpa la tenía ella. La cantante resaltó que le encantaría decir que esta fue la única vez que sufrió acoso sexual. "Pero no, eso siempre fue constante y tuvieron que pasar 34 años para que ya hiciera cuentas y me enterara de todas las veces que me pasó algo así y lo dejé pasar porque siempre creí que me lo merecía".

Al final de su publicación señaló que su historia de acoso sexual quizás esté de más o puede ser que no, pero tenía que decirlo. Yuridia agradeció a todas las mujeres quienes han salido a las calles a luchar por lo que les pertenece, "la seguridad de saber que nada malo nos tiene que pasar solo porque somos mujeres". La cantante dijo que este post lo había hecho desde un lugar de fe y esperanza. Ante su confesión ha recibido el incondicional apoyo de sus fans.