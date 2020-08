Yuridia reaparece en redes para anunciar su nuevo sencillo "Él lo tiene todo"

México. La cantante Yuridia reaparece en redes sociales para anunciar su nuevo sencillo "Él lo tiene todo". En su cuenta de Instagram, la famosa artista surgida del reality show La Academia comparte a sus fans que dentro de pocos días escucharán su nuevo tema; y es por medio de dos fotografías en blanco y negro que Yuridia publicita su nuevo tema musical.

Yuridia, cantante de otros éxitos como “Amigos no por favor”, “La duda” y “Que nadie se entere”, seguramente convertirá en favorito entre sus seguidores "Él lo tiene todo", que al parecer es una balada romántica muy fuerte. Dicho tema lo dará a conocer el próximo viernes 28 de agosto de 2020 en todas las plataformas digitales.

Yuridia desapareció hace unos meses de las redes sociales, ya que tuvo un "encontronazo" con la prensa al sentirse "acorralada" cuando querían entrevistarla en un aeropuerto, entonces habló claramente y dijo que padecía un trastorno que le impedía mantener comunicación de manera fácil.

Yuridia Francisca Gaxiola Flores es el nombre completo de la artista, quien es originaria de Hermosillo, Sonora, México (1986), y es una cantante y compositora mexicana que se hizo famosa al participar en el reality show La Academia de Televisión Azteca, donde obtuvo en 2005 el segund lugar.

Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación de La Academia, habría sido rechazado por compañeros exacadémicos al convocarlos para un encuentro virtual, el cual sería con motivo del festejo de sus 15 años dedicado a la música. En declaraciones al programa "Venga la Alegría", el cantante confesó sentirse desilusionado porque entre ellos, Yuridia no le contestó sus llamadas.

Erasmo Catarino, conocido también como "El conde de Xalpatlahuac", reveló que tristemente Yuridia, su compañera de la cuarta generación de La Academia, lo ignoró por completo y no se comunicó con él, tras varios mensajes que le dejó.

Yuri no me contestó, yo entiendo que cada quien trae sus proyectos, su tiempo bien contado, pero los que podamos juntarnos me va a dar mucho gusto”, dijo para después asegurar que no quitará el dedo del renglón y pese al fracaso realizará un show con quienes sí lo apoyaron.