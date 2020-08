Yuridia regresa más fuerte que nunca con su sencillo 'Él lo tiene todo'

México.- Después de haber mantenido alejada de las redes sociales y todos los medios de comunicación, la cantante mexicana Yuridia regresa con más fuerza que nunca con su nuevo sencillo titulado 'Él lo tiene todo' y sus fanáticos han quedado fascinados con la producción y su respectivo video oficial.

La cantautora sorprendió la noche del pasado jueves con el estreno de su nuevo sencillo, para regalarle a sus fanáticos nueva música durante estos días llenos de incertidumbre debido a la actual pandemia mundial por coronavirus que sigue dificultando todo desde finales del año pasado.

En su nuevo sencillo Yuridia plasma la historia de una mujer que le dice adiós a un viejo amor, pues ya ha encontrado a alguien que la ha llenado, pues "él lo tiene todo porque no eres tú". El tema ya se ha convertido el favorito de sus fanáticos, tanto que ya sobrepasa las 800 mil reproducciones en YouTube.

En el video promocional de la exacadémica podemos verla vistiendo un vestido negro con transparencias y rodeada de una tela en tonos rosas, mostrando la imagen de una mujer empoderada, como lo hace la letra, motivo por el cual muchos de sus fanáticos destacaron tomarla de inspiración en su vida íntima.

Rápidamente se volvió tendencia su nombre junto al nombre de su nuevo sencillo y en las redes sociales, entre los comentarios, sus fanáticos pidieron que la artista saque nueva música pronto, lo cual es muy probable que pase, pues podría ser el inicio de una era musical y el adelante de su nuevo material discográfico.

Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación de La Academia, habría sido rechazado por compañeros exacadémicos al convocarlos para un encuentro virtual, el cual sería con motivo del festejo de sus 15 años dedicado a la música. En declaraciones al programa "Venga la Alegría", el cantante confesó sentirse desilusionado porque entre ellos, Yuridia no le contestó sus llamadas.

Erasmo Catarino, conocido también como "El conde de Xalpatlahuac", reveló que tristemente Yuridia, su compañera de la cuarta generación de La Academia, lo ignoró por completo y no se comunicó con él, tras varios mensajes que le dejó.

Yuri no me contestó, yo entiendo que cada quien trae sus proyectos, su tiempo bien contado, pero los que podamos juntarnos me va a dar mucho gusto”, dijo para después asegurar que no quitará el dedo del renglón y pese al fracaso realizará un show con quienes sí lo apoyaron.