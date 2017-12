"Yuya" muestra abdomen de impacto en un video

La conocida Youtuber "Yuya" dejó a todos sorprendidos en su último video. Es costumbre ver a esta joven hablar sobre maquillaje, arreglos y regalos, pero eso no fue lo que llamó la atención en esta ocasión.

No sé que poner acá. Saca emojis de plantitas en los comentarios ☁️ Una publicación compartida de Yuya (@yuyacst) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 12:06 PST

Ya que en su último video dejó a todos sus seguidores sorprendidos tras lucir un cambio de físico considerable, ya que la joven enseñó un poco de más al probarse ropa, y dejó entrever su abdomen de envidia.

Qué preciosa la vida . Una publicación compartida de Yuya (@yuyacst) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 11:58 PDT

Durante el video se pudo ver que Yuya estuvo vestida con un conjunto conformado por un bralette y un short llevado a la cintura de color blanco, donde se pudo observar su abdomen marcado.

Con mi chiquita . Una publicación compartida de Yuya (@yuyacst) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 4:23 PDT

Se trata de un video en el que Yuya muestra las compras navideñas que hizo y en la descripción del video publicó lo siguiente.

Enamórate de ti, de la vida y después de quién quieras. Una publicación compartida de Yuya (@yuyacst) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 12:21 PDT

"¡Guapuraaaas bellas! ¿Cómo están? No saben lo feliz que estoy de compartir esto con ustedes, jajaja me siento como cuando era chiquita y jugaba con mis amiguitos con lo que santa me traía, recuerden que lo más importante siempre es siempre utilizar ropita que nos haga sentir felices y cómodos… ¡Los amooo!".

Actualmente la joven de 24 años de edad está a punto de alcanzar los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, pues hoy en día cuenta con 19 millones 946 mil 647, en el que habla sobre temas de moda, maquillaje y realiza tutoriales de haul y modelaje de vestidos.

Lucah da un nuevo paso en su carrera musical

Carlos Colosio y Luis Fernando Huerta iniciaron su carrera haciendo algunos covers, pero han dado un paso muy importante y ahora están creando su propia música.

☺️�� • #VoyATiTour Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 6:12 PST

El talento de estos jóvenes los está posicionando como una de las agrupaciones más seguidas de México, esto está demostrado por el cariño de sus seguidores.



Sencillo



Actualmente se encuentran promocionando su nuevo material musical, Se te olvidó, que es una composición de un amigo de ellos, Pablo Preciado.

���� #VoyATiTour Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 5:30 PDT

“Estuvimos grabando el video por dos días más o menos en Cananea, Sonora, estuvimos muy encantados con el trabajo de la canción, es una de las que más hemos disfrutado”, comentaron.



Además, su música se encuentra en los primeros lugares de algunas plataformas digitales, “para nosotros es un gusto y una motivación para hacer más canciones y que reciban el mismo apoyo”.

Wow, Arequipa ����. Muchísimas gracias, nos vemos de nuevo muy pronto����. Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 6:40 PDT

Están registrando aproximadamente un millón de oyentes en Spotify, cumpliendo así uno de sus sueños, pero no planean detenerse, sino seguir creciendo y mejorar, pues las personas merecen buena música y están buscando ofrecer eso.





Inspiración



“Yo creo que viene mucho acerca de nuestra familia, amigos, de la enamorada, algunos otras cantantes que la verdad son una fuente de inspiración para nosotros, sus canciones, sus letras, eso nos emociona para seguir haciendo música”, señalaron.



Tour



Su nueva gira lleva por nombre, Voy a Ti Tour, están visitando algunas ciudades de la República, llevando su nueva música a sus fans.

����. Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 7:53 PDT

“Gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo del público, al principio vivíamos con el miedo del salto de los covers a las canciones originales, pero nos han aceptado muy bien y queremos seguir por ese camino”, compartieron. Voy a Ti es una de las canciones del nuevo disco, es por eso que su nueva gira lleva este título, “es una canción muy bonita, la letra está muy bonita para dedicar”.

Internacional

“Superpadre, porque Perú es de los países donde más oyentes tenemos en las plataformas digitales, ya era hora de buscar la manera de estar allá y conocer a la gente que nos ha apoyado, en un mes fuimos tres veces, ya vamos en febrero de nuevo. Fue una gran experiencia pues conocimos lugares típicos y ahí grabamos gran parte del video”.



Proyectos



Aunque sacaron un nuevo disco planean seguir sacando nuevas canciones, las que ya han estado trabajando, para sacar cada mes una si es posible.

Gracias #Coatzacoalcos por ayudarnos a ayudar. #FuerzaMéxico Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 5:46 PDT

También esperan en los próximos días liberar las fechas de sus presentaciones para algunas ciudades de Sinaloa que esperan visitar.



Mensaje



“Estaría padre que la gente se animara a seguir sus sueños, si te gusta algo deberías hacerlos, que no te dé pena lo que vayan a decir, no importa qué tan fantasioso sea el sueño, te debes animar, si te va a hacer feliz, creemos es bueno animarse. Estén al pendiente de las redes sociales, vienen nuevos proyectos, sigan escuchando Lucah”, finalizaron.

Monterrey �� Gracias por Todo! • #VoyATiTour Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 7:03 PST

Los Datos

> Regalo

Consideran que el mayor regalo es poder llegar al corazón de todas las personas que escuchan su música.

☺️������ • #VoyATiTour Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 5:34 PST

> Música

Buscan dejar un mensaje positivo a la sociedad a través de sus letras, es algo que los distingue como artistas.

������ • #VoyATi Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 7:27 PST

> Nominación

En el 2016 estuvieron nominados a los premios Choice Awards como revelación en redes sociales.

�������� • #SeTeOlvidó1Millón ➡️ Link en la Bio ⬆️ Una publicación compartida de Lucah (@lucahoficial) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 6:24 PST

> Síguelos en redes sociales como:

Twitter:@LucahOficial

Facebook: Lucah oficial

Instagram: lucahoficial