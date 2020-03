Yuya opaca con su sencillo maquillaje a Sofía Castro

Hace unas semanas Sofía Castro había puesto moda en redes sociales con tremendo maquillaje de piedras con el cual la vimos en un reality de baile donde dejó en claro que además de bailar espectacular también tenía buen gusto para verse radiante.

Pero la youtuber Yuya le hizo la competencia con un delineado con el cual dejó a todos con la boca abierta pues la sencillez del trazo se le miraba muy bien por lo que sus fans le preguntaron de inmediato que técnica usó para hacerlo tan bien.

"@yuyacst haz un tutorial porque no me sale maquillarme así", "Te ves preciosa y tú delineado está on point, ¿pa cuando delineadores de esos colores?", "Que atrevida me encanta que te salgas de tu zona de confort", le escribieron a Yuya con la foto que alcanzó más de 900 mil likes.

Recordemos que el nombre de ambas mujeres dio mucho de que hablar hace un par de días pues se dio a conocer que la rivalidad entre Yuya y su cuñada Paola volvió una vez más pues como todos saben las youtubers están distanciadas.

Mientras tanto Sofía fue duramente criticada por el vestido tan sencillo que llevó a los Spotify Awards donde la tacharon de tener mal gusto en cuanto a la ropa pues no les pareció que fuera vestida de esa manera al evento donde otras famosas la opacaron de inmediato.