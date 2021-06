Yuya y Siddhartha sorprenden a fans con la noticia de su embarazo: "no puedo explicar lo que siento"

La empresaria y youtuber mexicana Yuya sorprendió a sus millones de seguidores al dar a conocer su embarazo, fruto de su relación amorosa con el cantante de indie rock mexicano Siddhartha. Además compartió que su bebé llevará por nombre Mar.

En su cuenta de Instagram Yuya compartió una fotografía en blanco y negro junto a Siddhartha, mostrando su abultado vientre, imagen que acompañó con las siguientes palabras:

Voy a ser mamá de él inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí, que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo.

Mariand Castrejón Castañeda, nombre real de la influencer de 28 años de edad y originaria de Cuernavaca, Morelos, manifestó que "no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes, me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida".

Por su parte Siddhartha compartió en su cuenta de Instagram, que siempre se ha sentido un navegante, a veces se sintió como un náufrago y nunca tuvo claro hacia dónde lo llevaba la marea.

"Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito, dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices".

Asimismo Yuya publicó en su canal de YouTube, una hermosa carta para ese ser que crece dentro de ella, además mostró varias imágenes de esta etapa tan placentera que está viviendo.

"Este video lo hago con muchísimo cariño, para mi amado Mar. Amigos, guapuras bellas que me han acompañado, comparto este video con todo mi cariño también para ustedes, han sido y son parte fundamental de la historia de mi vida", comentó la youtuber.

Yuya resaltó que han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación; está feliz y también nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. "Siento estar comenzando de nuevo, cómo ir al primer día de clases, al mejor colegio del mundo, me imagino algo así, pero el sentimiento potencializado. Los abrazo junto a mi Mar y me anticipo a agradecerles por el amor que me hacen llegar, aún a la distancia".

