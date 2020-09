Zac Efron estrena nuevo romance; Vanessa Valladares

Australia.- En redes sociales se ha desatado la locura luego de que se filtraran las imágenes del actor Zac Efron con su nuevo amor, una joven australiana de 25 años de edad llamada Vanessa Valladares, a quien conoció como mesera en una cafetería en la bahía de Byron Bay. Solo bastaron unos minutos para que las fotografías se convirtieran en tendencia, sobre todo por su peculiar historia de amor.

Como todos sabemos, hace tiempo que Efron tomó la decisión de instalarse en el país oceánico por motivos personales, sin imaginar que en este lugar encontraría probablemente al amor de su vida. De acuerdo al medio Daily Mail, el actor acudió un día a una cafetería común de la ciudad de nombre General Store & Café, donde prácticamente se dio el amor a primera vista.

El pasado fin de semana, la pareja fue vista en dicho establecimiento, pero en esta ocasión Vanessa visitó el café como una clienta y no como una trabajadora. En las imágenes se puede ver a la pareja tomada de la mano pasando de un rato agradable.

Por si fuera poco, corren los rumores de que el romance ya tiene algo de tiempo pues hicieron un viaje de vacaciones juntos en Tredo, además, Algunos testigos aseguran incluso que los supuestos novios han estado viviendo juntos en la residencia del actor estadounidense en Belongil Beach, Australia.

Este romance ha dado mucho de que hablar en redes sociales, desatando miles de publicaciones y hasta divertidos comentarios por parte de los usuarios, pues quedaron sorprendidos al saber que la nueva novia del actor de 32 años, es una persona sencilla que no se dedica al espectáculo.

Zac Efron tiene novia y es una muchacha normal o sea como yo, así que prácticamente, ¿me estás diciendo que si yo trabajara en un café en Australia y me tocará atenderlo hubiera tenido chance con el hombre de mis sueños?. ¡Tráiganme un té de valeriana por favor!."

Vanessa Valladares/ Instagram

Vanessa Hudgens y Vanessa Valladares

Algo que ha dado mucho de que hablar entre los usuarios, es la coincidencia de que su actual novia tenga el mismo nombre de quien fuera su eterna enamorada en la trama de High School Musical y en la vida real, es decir Vanessa Hudgen. Esto ha sido un dato curioso del cual no se pudo escapar la pareja.

Vanessa Hudgens/ AFP

Recordemos que Vanessa Hudgens terminó su relación con el actor Austin Butler a principios del 2020, desde entonces se ha visto muy reservada en canto su vida personal, situación que ocurre con muchos artistas debido a la actual contingencia sanitaria. La ruptura de este noviazgo tomó por sorpresa a muchos pues hace algún tiempo se habló de hasta compromiso debido a un anillo de diamantar con el que contaba la actriz.

Zac Efron se muda a Australia

Retomando el tema de Zac Efron, desde el lanzamiento del documental "Down to Earth with Zac Efron, tomó la decisión de alejarse de los medios y sobre todo de los Estados Unidos, esto con la finalidad de despejar un poco su mente y vivir en mayor tranquilidad. Todo parece ir bastante bien pues incluso su nuevo romance refleja sus deseos de llevar una vida más tranquila.