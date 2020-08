Zac Efron regresa a Disney con remake de "Three Men and a Baby"

Estados Unidos.- Zac Efron regresará a trabajar con Disney, la franquicia que lo vio crecer en películas como High School Musical, en donde dio vida a su emblemático papel como Troy Bolton, pero esta vez protagonizará le remake de "Three Men and a Baby", el nuevo filme en desarrollo para Disney+.

De acuerdo con The Wrap, Efron encabezará este proyecto, el cual estará basado en la película homónima de 1987 que fue dirigida por Leonard Nimoy, y aunque aún no encuentra a su director, se sabe que será producido por Gordon Gray y contará con la participación de Will Reichel para el desarrollo del guion.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La película de 1987 relataba la historia de tres hombres solteros que tenían que cuidar al hijo de uno de ellos y todo se vuelve una gran locura, algo que nadie podría imaginarse que pasaría con una persona tan pequeña. Dicha cinta se basó en una producción francesa de 1985 y dio pie a una secuela; "Three Men and a Little Lady", en 1990.

De momento se desconocen más detalles sobre el nuevo proyecto de la franquicia, tales como inicio de producción, fecha estimada y la demás parte del elenco que compartirá créditos con el actor estadounidense de 32 años.

Zachary David Alexander Efron nació en San Luis Obispo, California; un 18 de octubre de 1987, es un actor estadounidense que tiene una extensa carrera artística, sus primeras apariciones en la pantalla fueron en 2020, como invitado en una serie de televisión de Fox Firefly.

Zac Efron será el protagonista del nuevo remake de Disney+- Foto: Instagram

Su salto a la fama fue en 2006, cuando protagonizó la película musical de Disney "High School Musical", donde dio vida a Troy Bolton, un popular estudiante y capitán del equipo de baloncesto de East High. En esta película compartió créditos con Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Dominique Coleman.

En 2007, Efron fue elegido como Link Larkin para formar parte de una nueva versión de Hairspray, en donde interpretó con su propia voz en Toronto, Ontario. Personaje por el cual tuvo que cortar y teñir su cabello y ganó cerca de 15 libras.

El éxito de High School Musical fue innegable, tanto que ese mismo año se estrenó la secuela, lo cual hizo que su búsqueda en Internet aumentar un 81%. Finalmente, HSM terminó siendo una trilogía, pues la tercera película; "Senior Year", se estrenó en 2008, marcando un final a la historia de estudiantes multitalentosos.

Fuera de Disney, Zac Efron se ha dedicado a demostrar su talento en diferentes filmes que han marcado su currículum actoral, en películas como "The Greatest Showman", "Extremely Wicked", "Shockingly Evil and Vile” y "Scoob!", además de su serie para Netflix "Down to Earth with Zac Efron".

Te puede interesar:

Zac Efron se estrena el documental Con los Pies Sobre la Tierra

Zac Efron llega a Netflix en la docuserie "Con los Pies sobre la Tierra"

Memes del Día del Nutriólogo por si no has empezado la dieta