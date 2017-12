Zac Efron y el mejor beso que ha dado en una película

Zac Efron es uno de los galanes más cotizados de Hollywood. Además de ser muy atractivo, también se ha destacado por su trabajo, en especial las escenas de romance, que parece son la especialidad del artista.

Según reportes de distintos portales de noticias, Efron declaró a la prensa internacional respecto a quién ha sido la mujer actriz que ha besado y cuyo beso ha sido para él, el más placentero.



"Creo que puede este sea mi beso favorito de todos los tiempos" dijo el actor a Filmwebtv. Se refiere al beso que dio en la película "The Greatest Showman".

Además confesó que durante esa escena de beso se vivió magia. Pero ¿quién es esa tan afortunada actriz? Se trata de Zendaya, con quien también participa en dicha cinta.



"La tensión entre esos dos personajes ha llegado a un punto, que es tan fuerte que incluso una mirada entre ellos resulta electrizante. Cuando por fin reúnen el coraje para conectar y darse ese beso, se acaba convirtiendo en un momento de música épico", dijo Efron.

Ya viene el estreno.

"The Greatest Showman", la nueva película en la que interviene Zac Efron, se estrena el 29 de diciembre en cines de todo el mundo.

En ella participan también la ya citada Zendaya, y también Hugh Jackman y Michelle Williams.

De acuerdo a información en redes sobre la trama de la cinta, ésta transcurre en Estados Unidos (siglo 19), y alude a P.T. Barnum (Hugh Jackman), quien acaba de perder su trabajo de oficinista.

Deseoso de ofrecer a su esposa Charity (Michelle Williams) y a sus dos hijas la vida que siempre les había prometido, Barnum se embarca en un proyecto colosal: crear un gran y asombroso espectáculo circense.

Buscará artistas únicos, desde enanos, a mujeres barbudas, equilibristas y toda clase de shows imaginativos. Su lema: para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional.







Acerca de Zac.

Efron nació en el seno de una familia de clase media en San Luis Obispo, California, donde pasó su infancia, y luego se trasladó junto con su familia a Arroyo Grande, California.

Según información en su biografía, su padre, David Efron, un ingeniero en una central eléctrica, lo animó a comenzar en el mundo de la actuación cuando Efron tenía 11 años de edad.

Luego apareció en producciones teatrales en su secundaria, trabajó en un teatro llamado The Great American Melodrama y Vaudeville, y comenzó a tomar clases de canto.

Efron actuó en obras como "Gypsy", "Peter Pan" y "The Boy Who Wouldn't Grow Up".

Efron se graduó en Arroyo, en 2006, y luego fue aceptado en la Universidad del Sur de California, pero rechazó su inscripción para trabajar en proyectos cinematográficos.

Efron también asistió al Conservatorio Pacífico de Artes Escénicas, un colegio ubicado en Santa María, California, que le proporcionó la oportunidad de actuar como "un jugador joven" durante los años 2000 y 2001.

El actor fue novio de Vanessa Hudgens, su compañera de reparto en “High School Musical”. Más tarde fue pareja de también de las actrices Lily Collins, de Halston Sage, Michelle Rodriguez y de Sami Miro.