Zack Gottsagen, el actor que hizo historia en los Premios Óscar

Los Ángeles, California.- Zack Gottsagen hizo historia esta noche en la ceremonia de los Premios Óscar en su edición 2020; el actor de 34 años de edad se ha convertido en el primer presentador con síndrome de Down de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

El actor fue ovacionado al momento de pararse en el escenario frente a toda la audiencia reunida en el Dolby Theatre, para presentar el Premio Óscar a "Mejor Cortometraje" en compañía de su amigo Shia LaBeouf, con quien actuó en la película "The Peanut Butter Falcon".

Zack Gottsagen y Shia LaBeouf a su paso por la alfombra roja de los Premios Óscar. Foto: Robyn Beck /AFP

El actor Shia LaBeouf saludó al público antes de presentar a los nominados, "los cortometrajes permiten ver y escuchar nuevas voces sin presupuesto ni permiso, he visto estas películas y son hermosas". Zack agregó: "y, si no lo has visto, ven a verlo".

Posteriormente Zack Gottsagen anunció, "el Oscar va a...", cuando Shia se inclinó y dijo: "La viuda del vecino (The neighbour's widow)".

En la película, Zack Gottsagen interpreta a un hombre con síndrome de Down que huye de un hogar de ancianos residencial, para perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional. En su viaje, se hace amigo de un forajido (Shia LaBeouf) que se convierte en su protector, su aliado y su entrenador de lucha libre.