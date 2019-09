Zague sin pudor alguno se toma foto en ajustado bóxer

Zague volvió a entrar al ojo del huracán una vez más, ya que una foto suya se filtró en las redes sociales donde aparece en ropa interior causando asombro entre los internautas pues recordaron el video intimo que protagonizó el año pasado provocando su divorcio con Paola Rojas.

En la imagen se puede ver al ex jugador de fútbol con un bóxer rojo y tomándose una foto frente al espejo, aunque se desconoce si la imagen iba destinada para alguien los internautas hicieron de las suyas haciéndole todo tipo de comentarios.

"Pues para su edad está muy bien de cuerpo y si tiene que enseñar que enseñe. No tiene nada de malo", "Éso le pasa por juntarse con Martinoli y sus compañeros… ¿o el divorcio lo volvió aún más desinhibido de lo que era?", comentaron usuarios sobre la foto.

Mientras tanto la madre de sus hijos está viviendo la vida al máximo, pero sin el asecho de la prensa, ya que Paola al parecer se dio una oportunidad en el amor, pues de acuerdo con la revista Tv Notas, la periodista sale con un empresario de origen argentino, aunque ella no ha dicho nada.

Ya le gustó a Zague estar enseñando ������ pic.twitter.com/F19qVV8vEi — Vaya Vaya �� (@soyvayavaya) September 1, 2019

"En un determinado momento digamos cuando digamos queda expuesto en público algo que no debió exponerse tuve cambiar toda mi cotidianidad y cuando hablo toda hablo la que también involucra a mis hijos o sea mis chavitos me acompañaban por ejemplo hacer el programa de radio hacíamos ahí juntos la tarea dejó de ser posible..." dijo Paola.

Recordemos que Paola Rojas expone en el programa, Netas Divinas los problemas que ha vivido dejando en claro que no por ser famosa no tendrá problemas como los demás y es que la mujer nunca se esperó que el escándalo de su ex también podría perjudicar su vida la cual ha tratado de sacar adelente.

