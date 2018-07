La íntima boda de Zarelea Figueroa, hija de Joan Sebastian

Taxco, Guerrero.- La bella Zarelea Figueroa y Giovanny Verea se casaron por el civil en una íntima ceremonia rodeada de familiares y los amigos más cercanos de los hoy esposos. Una de las hijas del fallecido Joan Sebastián, contrajo matrimonio con el padre de sus dos hijos tras 13 años de relación amorosa.

Zarelea Figueroa compartió una serie de fotografías de su intima boda por el civil, en su cuenta de Instagram. La cantante y Giovanny Verea planean una boda religiosa para el próximo año.

Una feliz Zarelea Figueroa comentó:

Ayer me casé por el civil con el amor de mi vida, el hombre que me ha acompañado y me ha amado fielmente por más de 13 años, nos casamos de manera muy privada junto a nuestros hijos Santiago y Giorbella que son la prueba más fiel de nuestro amor.