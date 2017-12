Zerboni y lo que un robot le hace, para verse mejor...

El actor mexicano Salvador Zerboni cuenta en entrevista con "De primera mano" la experiencia que tuvo recientemente al someterse a una operación en manos de un robot alemán, con la intención de lograr tener pelo.

Foto: captura de pantalla

"Tenía ganas de hacerlo, pero había dudado porque veía resultados en casos de compañeros que no eran buenos. Me platicaron de este robot, y me animé."

El villano de telenovelas relata que el procedimiento duró alrededor de 8 horas.

"El pelo sale en unos tres meses, posterior a la operación", señala.

Foto: captura de pantalla

La entrevista a partir de 26 minutos aquí:

http://www.youtube.com/watch?v=mLBUCBPfTOQ

Salvador es originario de Ciudad de México (1979), y es un actor que ha incursionado en cine y televisión, en diferentes producciones de Latinoamérica. Comenzó su carrera en el año de 2003 en una producción chilena, la telenovela "Machos".

De acuerdo a información en su biografía, su primer trabajo en México lo realizó en la serie "RBD: la familia", en 2007 compartiendo créditos con el grupo de RBD.

Un año más tarde debuta en el cine participando en la película "Rudo y cursi".

Salvador Zerboni. Foto: Twitter

En 2009 participó en la serie "El Pantera", interpretando a uno de los villanos principales junto a Luis Roberto Guzmán e Ignacio López Tarso.

Ese mismo año trabaja en la producción "Melted Hearts and Persons".

En el año 2010 participó en la serie "Soy tu fan". En 2011 fue uno de los antagonistas en la serie de televisión "La reina del sur", donde compartía créditos con Kate del Castillo y Humberto Zurita. Ese mismo año participa en la serie "La Mariposa".

En 2012 participó en "Abismo de pasión", donde le dio vida al personaje de Gabino Mendoza, y donde actuó al lado de Angelique Boyer y David Zepeda.

Ese mismo año apareció en la serie "Hoy soy nadie" junto a actores como Emmanuel Orenday.

http://www.youtube.com/watch?v=u7P7zAX6K4o

En el año 2013 participa en "Libre para amarte", junto a Gloria Trevi.

Salvador, villano de telenovelas. Foto: Twitter

En 2013 fue uno de los antagonistas en la serie de televisión "Quiero amarte", interpretando a "Horacio" y compartiendo créditos con Karyme Lozano y Cristian de la Fuente.

En 2014 participó en el musical "Qué rico mambo", producido por Eduardo Paz.

En 2015 antagonizó en la serie de televisión "A que no me dejas".

Irina responde a las criticas por ser "amiga" de Soto

La protagonista juvenil de "Me declaro culpable" manda mensaje en sus redes sociales.

La actriz Irina Baeva, otra implicada y supuesta responsable de la separación entre los actores y todavía esposos Gabriel Soto y Geraldine Bazán, manda mensaje en sus redes sociales contra las criticas por ser "amiga" de Soto, a quien se le puede ver en la telenovela "Caer en tentación", por Las Estrellas.



Baeva, ante miles de criticas por ser tan cercana a Soto, según SDP Noticias el día de ayer en sus redes sociales publicó una foto de ella con una gran sonrisa de oreja a oreja, con un mensaje "subliminal" contra sus agresores.

Y el mensaje es este, "En tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el mudo a hablar, y el sordo a oír", escribió en un principio Irina, y para recalcar su punto de vista, agregó: "pd : pueden interpretar mi ‘mensaje subliminal' como quieran, son buenos en esto así que dense vuelo".

Todo parece indicar que a la rusa no le importan ya las criticas sobre su amistad con el ex de Bazán.

Leticia Huijara se convirtió en la madre de un ídolo.

Para un actor darle vida a un personaje siempre representa un reto y más aún si este es real y todavía vive, ese es el caso de Leticia Huijara, quien da vida a doña Isabel, la madre del ídolo mexicano Julio César Chávez en la bioserie El César.

Feliz aniversario @maximmexico #fiestamaxim Una publicación compartida de Leticia Huijara (@leticiahuijara_oficial) el Dic 1, 2017 at 9:27 PST

“Encantada de la vida, muy orgullosa, muy comprometida porque siempre que te toca darle vida a un personaje real, la señora todavía vive eso te compromete mucho, necesitamos personajes veraces porque es una historia que cuenta la verdad, lo que pasó en la vida de este gran ídolo y cuando te metes con personajes con veracidad tienes que dar con los claros y oscuros. Entonces eso es, un personaje con muchos claroscuros y eso sí pone encima mucha presión, pero disfruté mucho ser norteña, me encantó la posibilidad de ser echada pa’ lante, tan franca y directa como la gente de Sinaloa”, indica.

“A la señora no la vi nunca, revisé un par de entrevistas que le hicieron a la señora para televisión, pero eran entrevistas de ella cuando era grande. Lo que es interesante de este personaje es que va de los veintitantos años hasta los 65, las entrevistas que vi de ella son de actualidad y fue bien porque me tocó construir un personaje joven”, comparte.

Lo más interesante de todo esto es que Leticia pudo ir de arriba a bajo en este personaje.

“La señora que le tocó vivir en las vías del ferrocarril de Culiacán empieza a tener casas, lujos, una serie de comodidades que nadie de la familia hubiera imaginado”, afirma.

“Lo más difícil fue justamente darme cuenta que fue una mamá complicada, una mamá que adoraba a Julio César por sobre todas las cosas y cuando conoces personalmente a Julio César no podía más que adorarlo, te das cuenta por qué la mamá sufría de esa adoración”, afirma.

Compañeros.



Esta serie, indica Leticia, estuvo conformada por grandes personalidades.

“Armando fue un líder actoral en la serie, un protagónico perfecto, maravilloso, alguien que hizo su trabajo y al mismo tiempo jaló a todo el elenco a un nivel de exigencia actoral muy alto y un nivel humano alto maravilloso, hicimos un equipo de trabajo maravilloso, todos los compañeros con los que trabajé se quedaron ahora como mis amigos porque realmente fue un gusto trabajar con ellos”, afirma.

¿Qué se podrá ver en la serie?



“Se van a divertir muchísimo, creo que es una historia muy universal, un personaje que llega tan alto y luego cae de una manera tan estrepitosa, pero creo que uno de los aciertos de las series es que toma una parte importante del cambio en la vida de este país y ese cambio pasa justamente por Sinaloa. Lo que sucedió esos años en Sinaloa es algo que está retratado en la serie y creo que eso puede ser muy interesante”.

Proyectos.

La actriz está por estrenar una serie para Televisa de nombre La bella y las bestias, en ella participan Esmeralda Pimentel, Osvaldo Benavides, Jorge Alberti, entre otros actores.

También estrenará presente en la pantalla grande con una divertida película.

“La película La prima espero que llegué simultáneamente en todo México, es una comedia regionalista muy simpática de situaciones muy agradable para empezar el año”, concluye.