Zión Moreno anuncia su salida de la serie Control Z de Netflix

México.- No hace mucho tiempo se estrenó en Netflix la serie mexicana Control Z, la cual causó gran furor entre los usuarios de la plataforma por presentar una cautivante historia original y llena de intriga, donde se relata la vida de unos estudiantes de un colegio ficticio de la Ciudad de México que se ven amenazados por un hacker que busca revelar sus más íntimos secretos.

En su primera temporada, estrenada el 22 de mayo en Netflix, conocimos a personajes que sin duda nos robaron el corazón, sin embargo, pese a que la alegría estaba a tope por la segunda temporada, una de las protagonistas se va del proyecto y deja a todos tristes con la noticia.

Se trata de la joven actriz transgénero Zión Moreno, quien en la serie Control Z daba vida a Isabela, una joven que es descubierta frente a todos sus compañeros de universidad de ser una mujer trans, algo que muy pocos sabían y quien ahora comparte con sus seguidores el motivo por el cual se va de la producción.

Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada", comentó Zión sobre su salida del proyecto.