Zión Moreno con pantalón de cuero alborota a sus fans

Zión Moreno es de las actrices que sabe vestirse bien, sin caer en lo vulgar, pero dándole un toque sexy a su imagen, la mejor prueba de esto fue una publicación que compartió en Instagram, donde aparece con un pantalón de cuero en color.

Pero lo que llamó la atención de la prenda es que Zión Moreno supo combinar la sexy prenda con una blusa de encaje en color blanco con la cual se miraba muy bien la chica de 27 años, quien ha tapado bocas con la belleza que se carga y es que los miles de likes que recibe a diario en sus imágenes la delatan.

En esta publicación Zión Moreno alcanzó más de 210 mil likes y varis cometarios de todo tipo desde cuando la volveremos a ver en otro proyecto para la televisión, hasta saber como la está pasando durante la pandemia, lo que sí es un hecho, es que la actriz trans que ha roto paradigmas es una de las más bellas y queridas de la farándula.

El cuerpazo de Zión Moreno/Instagram

"Wow que hermosa cara simplemente bella", "¿Alguien más cree que Tiene un ligero parecido a Ariana Grande?, ¿o estoy loco?", "Eres hermosa, y que ningún envidioso te haga cambiar de opinión", "Muy hermosa, me encantó tu papel en la serie. ¡Un abrazo fuerte y muchos saludos desde Bogotá, Col!", "@zion.moreno bebé esta muy guapo el señor de atrás", le escribieron a Zión Moreno en su foto.

Pero no solo el cuerpazo de Zión Moreno enciende las redes, también su cara angelical ha hecho que más de uno se quede con la boca abierta, ya que con o sin maquillaje, la actriz se mira muy bien, por lo que se ha ganado varios admiradores, quienes desearán una cita con la actriz que sorprendió a todos en Control Z, la cual se transmitió por Netflix.

Zión Moreno tiene un rostro espectacular/Instagram

Que no se hable de su identidad

Una de las cosas que siempre ha pedido Zión Moreno es respeto, ya que no le gusta que las personas se enfoquen en su identidad sexual, por lo que desea que no le hagan esa pregunta, pues para ella es algo que no importa debido a que quiere ser reconocida por su carrera.

Zión Moreno tiene una figura espectacular/Instagram

Más bien me gustaría que nadie me preguntara ya sobre mi identidad y si lo van hacer que vengan de un lugar educado y respetuoso y pues sino, no estoy aquí para ser su maestra, no estoy aquí para enseñarles de una identidad tienen a Google, tienen a muchos recursos de aprendizaje y no estoy aquí para eso, así es que por favor ya párenle, djo Zión Moreno.

Otra de las cosas que no tolera Zión Moreno, es que las personas juzgen a otras por su raza, género o cualquier cosa que haga sentir mal a un ser humano, pues ella esta en contra de todo ese tipo de discriminaciones, es por eso que la comunidad LGBT se apoya mucho en ella.

Me imagino un mundo mejor en que todos estemos abiertos al aprendizaje, que las personas en posiciones de poder no discriminen besado en la raza, el genero, la edad o nacionalidad de una persona y de que podamos ver un mundo de que nos tratamos con los mismos derechos y el mismo respeto para todos, dijo Zión Moreno.

Cabe mencionar que Zión Moreno está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram, por lo que no nos sorprendería verla con dicho número en las próximas semanas, ya que es muy popular.