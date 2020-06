Zion Moreno vivió algo similiar a su personaje "Isabela" en Control Z

La actriz Zion Moreno interpreta a "Isabela de la Fuente" en la serie del momento "Control Z"; su personaje se convierte en la primera víctima del hacker que pone de "cabeza" al Colegio Nacional y todo su alumnado. Dicho hacker pone al descubierto los secretos de los protagonistas de esta serie mexicana en Netflix.

El secreto de "Isabela de la Fuente" es ser transgénero y lo que este personaje vive en la serie, la actriz Zion Moreno lo vivió hace unos años. En un video compartido en Netflix Latinoamérica contó:

Me pasó algo a mí muy similar cuando estaba en la prepa, me mudé de la secundaria a una prepa donde no conocía a nadie para empezar de nuevo y empezaron rumores entre chavos de que tenía un pasado yo, fui muy bulleada por eso.

La actriz transgénero mencionó que al llevar a cabo la escena donde el secreto de su personaje en "Control Z" es revelado, la transportó a un tiempo donde estaba muy traumatizada, "no iba a la escuela, no quería hacer nada, fue muy difícil tener como a 200 extras que no conocía y ver algo tan personal, obvio que no soy 'Isabela' y no tuve las mismas experiencias, pero fue muy similar".

A su vez esta escena en la serie en Netflix, sirvió a Zion Moreno para sanar una herida que aún tenía en su corazón.

Después de la escena mucha reflexión y como que me sané esa parte de mi corazón.

¿De qué trata "Control Z", serie donde actúa Zion Moreno?

Fue creada por Carlos Quintanilla y producida por Lemon Studios para Netflix. La protagoniza un extenso elenco de actores encabezados por Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Zion Moreno, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida y Fiona Palomo.

Cuenta la historia de un grupo de estudiantes, liderados por Sofía (Ana Valeria Becerril), mientras trabajan para descubrir la identidad de un misterioso pirata informático que amenaza con revelar los secretos de todos en la escuela.

Los ocho capítulos ya están disponibles en Netflix.

