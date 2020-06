Zoraida Gómez, la exRBD que se convertirá en madre por primera vez

México.- La actriz mexicana Zoraida Gómez, mayormente conocida por darle vida al personaje de José Luján en la exitosa telenovela juvenil de Pedro Damián, "Rebelde", confirmó mediante sus redes sociales que se convertirá en madre por primera vez.

Con imágenes de su avanzado embarazo, la famosa ha dejado sin habla a todos sus seguidores, pues recientemente habló con el programa "Hoy" revelando que ha intentado cerca de un año quedar embarazada sin poder lograrlo, razón por la que pensó que no podría ser madre.

Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede", detalló la actriz.