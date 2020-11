Zoraida Gómez reaparece en redes sociales tras la detención de su hermano Eleazar Gómez

México.- La actriz mexicana Zoraida Gómez reapareció en las redes sociales tras haberse convertido en madre y el escándalo de su hermano Eleazar Gómez, quien se encuentra en medio de una proceso legal debido a que fue detenido tras agredir a su exnovia, la modelo Stephanie Valenzuela, después de que rechazara una propuesta de matrimonio.

La actriz regresó para pronunciarse sobre su trabajo y la celebración de los 200 programas al aire de Me caigo de risa, proyecto producido por Faisy en el Canal 5 de Televisa y en el que participan distintas estrellas mexicanas para mostrar sus talentos de improvisación, así como contar distintos chistes para entretener a los televidentes.

Zoraida compartió desde su cuenta de Instagram los momentos más divertidos al lado de sus compañeros y amigos de la producción, entre los que vimos a estrellas como Violeta Isfel, Gaby Platas, Yurem, Jessica Segura, Ricardo Margaleff y Michelle Rodríguez, sólo por mencionar a algunos.

Aprovechó también para pronunciarse sobre el tema de su hermano y en una fotografía se mostró agradecida por todo el apoyo y los mensajes que ha recibido recientemente, probablemente sobre la situación que está atravesando su hermano, quien actualmente está detenido en el Reclusorio Norte por el delito de Violencia Familiar.

"Gracias por todos sus mensajes y por el apoyo", compartió Zoraida con sus fanáticos y algunos emoticones de corazones. "Aquí vamos, siempre pa lante!", agregó en otra publicación dejando en claro que seguirá con la frente en alto después de lo que ha sucedido hasta ahora con su hermano.

A través de sus historias de Instagram también compartió mensajes dedicados al programa y comentó: "Docientos programas, estamos de gala. Ya extrañaba a mi familia disfuncional, pero al que más extrañaba era a mi personaje favorito Fastlicht". "Hoy es un día muy especial porque grabamos el programa de los 200 programas de Me caigo de risa, estamos festejando. Me siento muy contenta de pertenecer a esta familia y que sigue creciendo. Veremos en la séptima temporada a quien meten, a quien sacan y qué nuevos invitados van a tener", añadió.

Cabe mencionar que Zoraida Gómez ha estado alejada de los foros de grabación desde hace varios meses, esto debido a que se convirtió en madre por primera vez el pasado mes de septiembre, por lo que se encuentra felizmente disfrutando esta nueva etapa. La actriz celebró la llegada de su primer hijo y en redes sociales anunció que nació sin complicaciones, sano y muy fuerte.

Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural. La verdad fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué aquí al hospital a las 3 de la mañana y el punto es que a las 4:30 me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana. Estoy feliz porque nació sano, nació bien", compartió en aquella ocasión.

Para los que no están informados sobre la polémica de su hermano, Eleazar Gómez, el actor mexicano golpeó a su novia Stephanie Valenzuela debido a que rechazó su propuesta de matrimonio, por lo que fue detenido y su carrera se ha visto duramente afectada, perdiendo contratos e importantes proyectos que estaba realizando.

El actor permanece en el Reclusorio Norte Preventivo de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar equiparada. Sin embargo, su novia ya lo ha perdonado, en el sentido emocional, ya que legalmente no lo hará y decidió hablar sobre el tema recientemente.

Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, ahora, lo que pasé con la justicia, si decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío", comentó la bella modelo. "No le deseo ningún mal, al contrario, espero que encuentre la manera de sanar también, pero yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón simplemente lo perdono en mi corazón", continuó.

Al ser cuestionada sobre si irá a ver a Eleazar Gómez al reclusorio para decirle en persona que lo perdona en su corazón, Stephanie Valenzuela comentó: "la verdad en este momento no lo he pensado, no creo que lo haga, pero uno nunca sabe, como te digo, el perdón está en mi corazón, pero para no guardar yo un mal sentimiento".

De la misma manera, tras los rumores de que estaba cobrando por una entrevista a un medio extranjero, aclaró: "no he cobrado por ninguna entrevista y eso todos los medios pueden demostrarlo, si he cobrado podrían decirlo". Tefi Valenzuela seguirá viviendo en el departamento donde sucedieron los lamentables hechos, pues ella pagó el arrendamiento por un año, antes de conocer a Eleazar. Asimismo, desmintió los rumores con respecto a que recibió una fuerte cantidad de dinero y un automóvil para retirar la demanda en contra de su ex novio.

Eleazar, por su lado, ha manifestado que se encuentra arrepentido de los actos que cometió en contra de la modelo peruana Stephanie Valenzuela, esto a través de su abogado Froylán Díaz. A su salida del Reclusorio Norte Preventivo, el abogado fue abordado por los medios de comunicación y ante la pregunta sobre el arrepentimiento del artista, dijo: "sí, está arrepentido".