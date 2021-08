Zuleika Garza, novia de Sammy Pérez, tunde con todo a Eugenio Derbez: "no estoy huyendo de nada"

El comediante mexicano Eugenio Derbez aseguró en un encuentro con los medios de comunicación, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que Zuleika Garza novia del fallecido actor Sammy Pérez, lo dejó a su suerte en un hospital

La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego, cuando vio que había que pagar, se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció, efectivamente.

Asimismo unos familiares de Sammy Pérez afirmaron que Zuleika Garza se había "desaparecido" con las cuentas bancarias del actor, quien falleció la semana pasada luego de permanecer varios días hospitalizado a raíz de su contagio de Covid-19. El actor formó parte de "XH Derbez" y de la película "No se aceptan devoluciones" (ambas protagonizadas y producidas por Eugenio Derbez).

Ante las fuertes acusaciones en su contra, Zuleika rompió el silencio en una entrevista para el programa "Es show" de Multimedios (televisora en Monterrey, Nuevo León). La joven manifestó estar "destrozada" ante esta situación, dejando muy en claro: "yo no estoy, no he huido, no me he escondido".

Este fue el sentido mensaje de Eugenio Derbez tras la muerte de su amigo Sammy Pérez. Foto: Instagram @ederbez

Aseguró que en estos momentos se encuentra en su hogar en Colima, donde estuvo en aislamiento por su contagio de Covid-19. "Los sobrinos de Sammy Pérez, Daniel y Jessica han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor". Y sobre las declaraciones de Eugenio Derbez, dijo:

Se refirió a mí sin conocerme, que yo había abandonado a Sammy, a él no le consta, él se enteró de todo porque yo se lo comentaba a sus sobrinos y al manager...yo no estoy escondida, no estoy huyendo de nada.

Zuleika Garza señaló que con todos estos ataques también "están destrozando a dos niños (sus hijos) y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí porque yo tengo todas las pruebas, mensajes, videos. Un video donde se le entregan las tarjetas, credenciales, al sobrino de Samuel que se llama Daniel Pérez".

Asimismo contó que unos familiares de Sammy la responsabilizaron para que pagara a cuenta del hospital, por haber sido la prometida del actor. "Para empezar no tengo los recursos, tengo una prueba donde yo di lo que yo pude, tengo un documento de los cuales están ellos enterados". Zuleika no hablará solo por hablar: "yo voy a hablar con pruebas, mensajes, videos y todo, ya me cansé que estén destruyendo a mi familia".

