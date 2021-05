Zuria Vega fumó la pipa de la paz con las imperfecciones de su cuerpo: he hecho las paces con ellas

Zuria Vega llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas a través de las stories de su cuenta en Instagram, donde habló sobre la aceptación a las imperfecciones de su cuerpo. "¿Tienes estrías?", fue una de las preguntas que recibió la hermosa actriz mexicana de 32 años de edad, hija del fallecido actor Gonzalo Vega y la actriz Leonora Sisto.

"Sí tengo", expresó la hermana de la también actriz Marimar Vega. Compartió con sus seguidores que curiosamente esas marcas en su cuerpo no le salieron por sus embarazos, "pero tengo desde la adolescencia, son genéricas como en la parte de las piernas".

La actriz Zuria Vega, esposa del actor cubano Alberto Guerra, resaltó que poco a poco ha hecho las pases con sus estrías "porque la verdad no me encantaban, no me encantan todavía".

Pero ya como que cada vez las asumo porque son parte de mi cuerpo y creo que muchas mujeres tenemos.

Por otra parte, Zuria Vega informó a sus fans que próximamente se estrenará una serie en la cual participó, esperando que sea de su agrado. "Ya casi les voy a contar todo de ese proyecto".

Cabe recordar que la última telenovela que Zuria Vega protagonizó fue entre el 2017 y 2019; se trata de las dos temporadas de la comedia dramática "Mi marido tiene familia", una producción de Juan Osorio para Televisa.