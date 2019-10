Zuria Vega y Aislinn Derbez aparecen en portada dando pecho

Zuria Vega y Aislinn Derbez desataron la locura de una manera muy tierna en redes pues ambas mujeres fueron la portada de una prestigiosa revista donde aparecen dándole pecho a sus bebés dejando en claro que la lactancia es lo mejor para los hijos.

"Una portada demasiado especial y mi favorita hasta ahora... Temas reales, hermosos, divertidos e importantes que @marieclaire_la y @kira_de_moda han decidido tocar en esta edición.. y yo con muchas ganas de compartirles cada vez más las cosas que me realmente me inspiran y me importan... esto apenas comienza Y gracias @zuriavvega por ser un ejemplo tan hermoso en todos los sentidos!...", escribió Aislinn en la foto de portada.

Por su parte los internautas comentaron la bella foto la cual lleva hasta el momento más de 415 mil likes y es que para muchos ambas son actrices son unas de las más queridas de la pantalla chica desde hace algunos años.

"Mi niña tiene 1 año 9 meses Y aún la amamanto, pretendo darle hasta los 2 años", "Un aplauso y gracias por hacerles saber su ignorancia a muchas personas", escribieron los usuarios a la hermosa portada de las actrices.

Recordemos que Aislinn además de ser una actriz, se ha convertido en una defensora de los derechos de las mujeres y es que la famosa siempre está al pendiente de lo que sus seguidoras le comentan en Instagram, pues después de convertirse en madre su forma de ver las cosas cambió mucho.

Cabe mencionar que Zuria Vega está muy centrada en el cuidado de su segundo hijo Luka, quien llegó a dar más luz a la vida de la famosa, pues como todos saben también tiene una hija mayor llamada Lúa a quien presume con mucho orgullo y es que ambos son igual de bellos que su madre.