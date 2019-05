Zuria Vega y las dificultades que vive durante su embarazo (fotos)

Zuria Vega se encuentra a días de de convertise en madre por segunda ocasión. Ella se prepara para la esperada llegada de su bebé Lua, sin embargo, no todo es color rosa durante su etapa de embarazada.

Zuria Vega compartió una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram donde reveló algunas de las dificultades y situaciones con las que tiene que lidiar en su embarazo.

En la foto, la actriz mexicana aparece sentada en un sillón, con un semblante muy serio y donde luce algo cansada, pues aseguró que el embarazo la pone de mal humor y dijo que no extrañará su pancita.

“Ya casi se me va mi panza que en estos momentos siento que no extrañaré pero ya se que sí, así que un TBT de hace algunas semanas desde el ojo de mi maridito @el_guerra que estos últimos días ha tenido que aguantar mi no tan buen humor”.

“Es normal el mal humor cuando uno está embarazada, son las hormonas que se alteran pero ya te queda poco... estas preciosa”, le respondió una fan.

La instagramer ha compartido diversas fotografías y anécdotas de su embarazo durante varias semanas. Además de que ofrece diversos tips en su videocanal de Instagram llamado “Soy Mamá”.

En otra ocasión aseguró que una de las cosas que más se le complicaban en la maternidad era dormir.

Zuria Vega y su esposo, el actor Alberto Guerra, quien aparece en la serie de Netflix "Colosio, historia de un crimen" caso se preparan para la llegada de su segunda hija.