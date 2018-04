Carla Morrison reveló haber sufrido abuso sexual de pequeña

Carla Morrison,es una de las intérpretes más queridas por el pueblo mexicano, ya que la letra de sus canciones toca los sentimientos de más de uno.



Ahora la compositora reveló para el programa Hechos haber sufrido abuso sexual a la edad de cinco años, por lo que cuando su madre se enteró decidió llevar a la cantante a clases de arte ya que antes no había mucha cultura sobre psicólogos y terapias aseguró Morrison.

"Mi mamá en vez de llevarme como al psicólogo o a terapia porque en ese tiempo no había esa cultura de terapia, me llevó a clases de arte, porque ella sabía que me gustaba mucho entonces me metió a manualidades, a poesía, a creación de cuentos, declamación, como que yo me resolví en el arte, entonces la música siempre ha sido mi liberación mi escape en cuanto expresar todo lo que siento", dijo Carla.

La cantante invita a todas aquellas personas que han sufrido abuso sexual que no se quedan calladas expresando que pueden buscar ayuda luego de sufrir dicho abuso enfrentando la situación como la que ella vivió.



"Finalmente esto es algo que pasa muchísimo, no se habla porque obviamente es algo delicado, es algo personal y lo que puedo decir es que todo va a estar bien, que hay que buscar terapia, al principio para mí lo mejor fue el arte y diferentes clases para expresarme, pero eso me permitió buscar también para mí opciones, digamos para curarme de mi malestar, de sentirme como pues tan mal como me sentía, entonces fui a terapia muchos años, y hoy en día me siento muy bien y he aprendido a enfrentarlos (...)", finalizó la ganadora del Grammy.

Cabe mencionar que Morrison no es la primera famosa que habla sobre el abuso sexual pues colegas como Karla Souza, Lorena Herrera y Olivia Collins también han hablado sobre dicho delito.

Con información Hechos Tv Azteca