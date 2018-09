Darío Ripoll, un apasionado por la comedia

El actor mexicano de cine, teatro y televisión, Dario Ripoll, conocido por su papel de Luis San Román en la serie Vecinos se encuentra en su mejor etapa de su carrera, quien cumple 25 años de dar vida a distintos personajes que ha realizado y que los disfruta con tanta pasión.

En entrevista vía telefónica para el periódico EL DEBATE, el actor destacó que se encuentra realizando un proyecto en una puesta de escena.

“Acabo de terminar hace poco estuvo participando en una telenovela de Educando a nina, acabamos ese proyecto y una de las cosas que estoy trabajando en este inter que seguimos obviamente en los procesos de casting, pero en este tiempo estoy haciendo un proyecto como productor de una obra de teatro que tuve la fortuna ya pudimos comprar los derechos, es una obra argentina que se llama Fronteras que voy a coproducir junto con Luis Fernando Peña y estamos muy emocionados de empezar esta nueva etapa”.

Carrera

El actor mexicano originario de la ciudad de Monterrey platicó sobre sus inicios en el ámbito artístico, quien ha participado en más de 15 obras teatrales, entre las que destacan: Ciudades Invisibles, Nomás que salgamos, La verdad sospechosa, Sangre teatral, El Hombre de la mancha, Chicago el musical, Los Miserables, Una Eva y Dos patanes, La Novicia Rebelde, El juego de la esposa y Peter Pan, entre otros proyectos más que ha realizado hasta la fecha.

“Prácticamente inicié que se llamó El Sueño del futuro, fue una obra que se hizo en 1992 cuando un director Inglés que falleció en México y esto fue en un teatro de la ciudad, fue mis inicios como actor profesional yo ya antes trabajaba en una compañía de teatro con mi hermana, posteriormente con la experiencia decidí estudiar la carrera de teatro y de ahí comencé a trabajar en televisión y ya en el 2000 me fui a Televisa con un proyecto que me di a conocer por el programa con Vecinos y de ahí no he parado de trabajar afortunadamente en lo que me apasiona”.

Logros

El próximo 29 de noviembre será uno de los mejores días para Ripoll, puesto que indica que le entregarán un reconocimiento por su trabajo, esfuerzo y dedicación que ha brindado a lo largo de estos 25 años, “estamos cumpliendo 25 años de carrera y me acaban de avisar el patronato de los premios nacionales un galardón este 29 de noviembre por mis años de carrera que estamos cumpliendo”.

A lo largo de estos años, Dario Ripoll ha logrado grandes satisfacciones en su carrera y uno de ellos es poder hacer diferentes personajes en teatro, cine, televisión y muchos más, “lo más importante para mi y lo más satisfactorio es poder trabajar en todos los géneros, soy un actor muy afortunado que ha podido brindar de un género a otro, como sabes he hecho comedia musical, cine, series, novelas, he trabajado en doblaje y la verdad me siento muy cómodo en todos los géneros y eso es una de las cosas más satisfactorias de poder estar en diferentes papeles y no encasillarnos en lo mismo”, concluye.