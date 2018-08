Tizoc Arroyo, un hombre apasionado de los escenarios

Sinaloa.- La pasión por la actuación es el motor de cualquier intérprete, más allá del éxito y la popularidad, así lo describe el actor mexicano Tizoc Arroyo, quien cumple 20 años de carrera artística trabajando en importantes producciones cinematográficas mexicanas, alemanas, inglesas y estadounidenses, donde sus personajes le han otorgado “experiencias maravillosas”, jamás vividas.

“Me siento muy contento de llegar a cumplir dos décadas de carrera artística, son muchas las satisfacciones que he logrado dentro de mi carrera, he hecho cine, teatro, televisión con distintos personajes que he experimentado y me ha ayudado a crecer, todavía falta muchísimo por aprender pero aquí seguimos”, detalló el actor en entrevista para EL DEBATE.

Pasiones.

Foto: Cortesía

Puesto que su gran objetivo es dejar huella como un buen actor, el protagonista de películas como Busco novio para mi mujer, Ladrona de almas y El edén, aseguró que gracias a esas producciones ha llegado a trabajar a nivel internacional en la serie La querida del Centauro.

Carrera

Ahora está por estrenar, a principios de octubre, una puesta en escena que busca reflexionar sobre la relación tecnología-sectarismo y su impacto en la sociedad de nuestros días. “Estoy por estrenar la nueva obra llamada #Hashtag, estoy emocionado de cerrar el 2018 con trabajo, y el 2019 seguiré con más proyectos que próximamente lo sabrán”.

Cabe destacar que el primer trabajo que obtuvo Tizoc Arroyo fue una obra de teatro junto al poeta y dramaturgo Alejandro Aura después de egresar de la universidad mientras que en televisión empezó en una serie en el Canal Once que dirigía el ahora galardonado en Cannes, Alonso Ruizpalacios, quien realizó Museo con Gael García como protagonista.