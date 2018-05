Así canaliza Adriana Louvier la perdida de su padre

Hace unos meses la actriz Adriana Louvier perdió a su padre por lo cual está pasando por un duro proceso de resignación pues la famosa reveló que fue una de las personas más importantes de su vida.



Perdí a mi papá y ha sido algo muy doloroso... Ahí voy con esto, estoy bien, al final él estuvo enfermo por casi tres años y en ese tiempo me fui preparando y lo digo entre comillas, porque nunca te preparas para la ausencia de la persona que más amas en esta vida, pero de alguna manera ya era algo anunciado y estoy en el proceso de vivir con su ausencia", dijo para el Grupo Cantón.

Ahora la interprete ha buscado distintas maneras para poder manejar el dolor que le ha causado la ausencia de su padre.

"Ahora lo que he estado haciendo es viajar para distraerme y olvidarme un poco de este dolor que vivo. Busco estar más en contacto con mi mamá, mis hermanos y mi esposo. Creo que es importante estar con uno mismo para poder estar mejor en la vida y aunque no lo creas, el trabajo me ha ayudado mucho con el dolor, ha sido como un gran sábado en este proceso que vivo", dijo la mexicana.