No sé si me voy a volver a enamorar: Kate del Castillo

Kate del Castillo, protagonista de "Ingobernable", asegura que tiene amigos con derechos, pero nada formal en su vida, y es feliz sola. No sabe si vaya a volver a enamorarse.

Kate del Castillo, quien regresará a Netflix con la segunda temporada de "Ingobernable", aseguró que por el momento no tiene ninguna relación formal.

En entrevista con Pati Chapoy para el programa de televisión "Ventaneando", la actriz dijo que por ahora no piensa en andar con nadie.



No sé si me voy a volver a enamorar o no. Yo espero que sí. Pero hace mucho tiempo que estoy sola y la paso muy bien sola. Y también tengo momentos de decir ‘cómo me gustaría tener a alguien con quien compartir cosas, llorar'", afirmó Del Castillo.

Estar sola le ha servido de mucho, asegura.

También he pasado mucho tiempo sola, la paso muy bien, me he conocido muy bien. La paso muy bien; no me aburro nunca."