Sugey Ábrego es atacada por dos labradores

México. La actriz mexicana Sugey Ábrego, quien próximamente se verá en la telenovela "Tenías que ser tú", pasó un susto tremendo mientras paseaba a su mascota.

Sugey Ábrego, según reportes de la revista TV Notas, paseaba a su perrita en el parque de Pilares, en Ciudad de México, y dos perros labrador se le fueron encima.

Acto seguido, Sugey Ábrego protegió a su mascota que tiene 10 años de edad y además es invidente, para evitar que los perros la mordieran; se protegió con su espalda.

“Decidí estacionarme en el súper para ir al parque que se llama Arboledas de Pilares y dar la vuelta, en eso veo que venían hacia mi dos perros labrador y lo que hago es levantar a mi mascota, me hice hacia atrás y corrí pero los perros me agarraron por la espalda”, relató en exclusiva para TV Notas.

Lo bueno de todo, señala la actriz, es que no pasó nada que lamentar. Solo salió con algunos rasguños, aunque no podrá procede legalmente contra el dueño de los agresores porque no le quiso dar su nombre.