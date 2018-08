Vanessa Bauche y la amenaza de muerte que recibió

La actriz mexicana Vanessa Bauche revela en entrevista que tiempo atrás la amenazaron de muerte. Le advirtieron que la iban a recoger en partes.

Lee también: Laura Pausini no quiere ver a Paulina Rubio en La Voz España

En entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, Vanessa Bauche cuenta que debido al trabajo que hizo en un documental, fue advertida de que podía perder la vida.

Lee también: Vanessa Bauche forma parte de Luis Miguel: la serie

Formar parte del documental Bajo Juárez, Vanessa Bauche tuvo como consecuencia que la amenazaran de muerte, y es que a través de este proyecto presionó a las autoridades para que terminaran de aclarecer los femicidios en Chihuahua.

Me di cuenta que mi forma de colaborar con mi país debería de ser de otra forma, y no de exponerme, México no necesita más mártires. A veces no dimensionamos los riesgos. A veces es peligroso tocar temas tan fuertes."

Sobre la llamada que recibió, Vanessa dice que le dijeron de todo.

Me dijeron que me tenían bien checada, sabían de mis pasos, mis actividades. Fue muy fuerte y me dijeron que me iban a recoger en partes. Me amenazaron; me pidieron que le bajara."