Adal Ramones, a sus 56 años, busca ser nuevamente papá

Adal Ramones, a sus 56 años de edad, busca convertirse en padre nuevamente, ahora al lado de su esposa Karla de la Mora.

El conductor de televisión, quien trabaja ahora en La Academia de Televisión Azteca, tiene ganas de ser nuevamente padre.

Un año después de contraer matrimonio, Adal Ramones y su esposa, Karla de la Mora, han buscado convertirse en padres, por deseo de ella, pero desafortunadamente no lo han logrado.



Su deseo es ser mamá y esperamos que sí podamos tener respuesta de la cigüeña próximamente. A mí me habría gustado desde la luna de miel, desde hace un año me habría. Estamos en eso, no hemos avocado en poder darle un hermano a mis hijos".