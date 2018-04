Andrea Legarreta reveló como Atala Sarmiento lastimó a su familia

Adela Micha ha tenido gran éxito con su programa La Saga, el cual es transmitido por su canal de Youtube en donde tiene invitados de lujo.



Una de las visitas más recientes que tuvo la periodista fue el de las conductoras del programa Hoy, Maca Carriedo y Andrea Legarreta, quienes se divirtieron toda la noche con las preguntas de Adela, una de ellas se refería a Atala Sarmiento.

La esposa de Erik Rubín reveló que en el pasado que Sarmiento lastimó a su familia, incluso su mamá lloró por las declaraciones hechas por ex presentadora de Azteca, pero como toda una profesional dijo que tanto ella como Atala son personas educadas y resolvieron los problemas.



Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluidos, por ejemplo, a mí papá, a Gali, a mi familia, dijo Andrea.

Yo me la encontré en una alfombra roja después de que habló de mi familia, de que mi mamá lloró por lo que le dijeron, entonces es complicado.

Para finalizar la presentadora del matutino dijo no sentir resentimiento por las declaraciones de la periodista pues está consiente que algunos programas obligan a sus conductores a decir ciertas cosas hirientes.

"Entiendo que a veces hay jefes que te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han dicho, si me piden que lo haga, no lo voy hacer", dijo la mexicana.

"Yo lo que percibo de Atala es que no es una mala persona. Yo no soy resentida, siento que se equivocó o que tuvo que ceder, pero yo no tengo por qué ser grosera".