Adela Noriega y el anuncio que daría en redes a sus fans

La actriz mexicana Adela Noriega da un mensaje a sus fans a través de las redes sociales. Es en Instagram donde supuestamente Adela escribe un importante anuncio sobre su vida personal y profesional.

Adela Noriega, protagonista de inolvidables telenovelas mexicanas como "Quinceañera", "Dulce Desafío" y "María Isabel", entre muchas más, es una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo.

Es a través de Instagram en donde Adela comparte a lo que dedica su vida ahora.

¡Y esta soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años... No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así."